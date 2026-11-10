Agricole vuole Banco Bpm: c’è la proposta di fusione

Parigi rompe gli indugi e mette sul tavolo una proposta di fusione tra Banco Bpm e Crédit Agricole Italia. È una nuova tappa del risiko bancario dopo la mossa di Intesa Sanpaolo su Mps, e pone le basi per un terzo polo di dimensioni simili a quelle della futura Bper (con in pancia anche 635 sportelli Mps in caso di successo dell’Opas Intesa).

La proposta della Banque Verte, primo azionista di Bpm con il 29,6%, prevede per gli azionisti di Bpm un rapporto di cambio che incorpora un premio del 20% rispetto al multiplo prezzo/utili 2027 stimato, utilizzato per valorizzare il contributo di Crédit Agricole. È inoltre previsto un dividendo straordinario da un miliardo ai soci dell’istituto meneghino. Secondo il gruppo transalpino, la proposta è «amichevole» e rappresenterebbe la naturale evoluzione di una partnership di lungo termine. La sede della nuova entità rimarrà a Milano e sarà preservata la quotazione a Piazza Affari. Il mercato ha accolto positivamente la mossa, con il titolo Bpm balzato del 10,7%.

L’obiettivo è dare vita al terzo gruppo bancario italiano, con 6,5 milioni di clienti e oltre 2.300 filiali. Farà leva su una maggiore scala operativa, su sinergie stimate in 800 milioni l’anno e sul contributo delle attività assicurative italiane di Crédit Agricole, sia nel ramo Vita sia nel Danni. Agricole promette di «preservare identità e autonomia operativa», con un modello di governance equilibrato, un board in maggioranza indipendente e Castagna confermato alla guida. «La proposta in termini economici sembra in prima battuta interessante. È assolutamente importante anche il segnale dato con la conferma di Castagna», osserva Stefano Caselli, preside della Sda Bocconi e docente di Economia degli intermediari finanziari, interpellato dal Giornale. «Crédit Agricole è presente sul nostro mercato da 20 anni e ha costruito nel tempo molto bene la sua presenza, facendo attenzione al territorio. Non vedo ostacoli particolari perché l’operazione vada in porto. Siamo alle battute finali del risiko bancario italiano», aggiunge Caselli.

In conseguenza del proprio apporto, Crédit Agricole salirebbe a circa il 45% della società risultante dalla fusione. Il progetto è subordinato al via libera dell’assemblea straordinaria di Bpm, con le maggioranze necessarie per l’esenzione dall’obbligo di Opa. Il faro del mercato è soprattutto sul golden power. Secondo Les Echos, il Tesoro non sarebbe stato colto di sorpresa, perché informato in anticipo dai francesi. Dal Mef non arrivano commenti, ma si fa notare che un eventuale preavviso rientrerebbe nella normale cortesia istituzionale. Insorge invece l’opposizione. Per Antonio Misiani, responsabile economia del Pd, il governo ha ostacolato l’Opa di Unicredit su Bpm in nome di un «sovranismo bancario da operetta» e ora si ritrova sul tavolo l’offerta francese. Di qui la richiesta che Meloni e Giorgetti riferiscano in Parlamento. In serata Bpm ha confermato di aver ricevuto la proposta, di cui il cda sarà informato il 12 novembre.