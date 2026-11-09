Intesa-Mps, da Consob arriva l’ok all’offerta

Incassa un altro importante via libera l’offerta di Intesa Sanpaolo sul Montepaschi. Ieri, al termine di una riunione domenicale, la Consob ha approvato il documento di offerta e il prospetto relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio. Il periodo di adesione all’offerta, concordato da Intesa Sanpaolo con Borsa Italiana, previa pubblicazione del documento di offerta, avrà inizio alle 8:30 del 24 novembre 2026 e terminerà alle 17:30 del 22 gennaio 2027, salvo proroghe. Intesa ha previsto, su base volontaria e qualora ricorrano i presupposti, la riapertura dei termini dell’Opas per cinque sedute, dall’1 al 5 febbraio 2027. Gli azionisti avrebbero così un’ulteriore finestra per aderire dopo la chiusura del 22 gennaio. Il pagamento delle adesioni raccolte nella riapertura avverrebbe il 29 gennaio per chi aderirà alla finestra principale, mentre coloro che aderissero nel corso dell’eventuale riapertura dei termini riceverebbero il corrispospettivo il 12 febbraio. A comunicarlo è la stessa Intesa Sanpaolo, una volta ricevuta la notifica dall’autorità della Borsa. Per la pubblicazione del prospetto, tuttavia, bisognerà attendere probabilmente fino a domani. Il gruppo bancario guidato dal ceo Carlo Messina ha messo sul piatto un’offerta - dopo il rilancio effettuato a ottobre - da 31,4 miliardi di euro complessivi, composta da una componente da 1,25 euro cash per azione e da 1,664 azioni di Intesa per ogni titolo di Mps portato in adesione.

Al fianco di Ca’ de Sass ci sono già diversi soci di peso, come la Delfin - la cassaforte della famiglia Del Vecchio - che detiene il 17,53% del capitale di Siena, Edizione (1,45%) e il fondo Praude (0,72%). Non hanno dichiarato un’adesione esplicita, ma anche il gruppo Caltagirone (12,66%) e altri grandi fondi hanno esplicitamente bocciato prima e durante l’assemblea il piano difensivo dell’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, aprendo all’offerta di Intesa che ha l’obiettivo di arrivare almeno al 66,67% del capitale come condizione di efficace dell’offerta.

Ora si entra nella fase centrale dell’Opas che, se dovesse andare in porto, avrebbe una seconda fase che coinvolgerebbe anche Unipol. C’è un accordo con il gruppo assicurativo guidato da Carlo Cimbri per la cessione da parte di Intesa di 635 filiali (anche se l’Antitrust ha chiesto un ulteriore piccolo pacchetto di sportelli da cedere a un terzo attore) insieme all’entità legale di Mps. Unipol, in seguito, è intenzionata a proporre a Bper (di cui è azionista di riferimento) un matrimonio per andare a creare un terzo grande polo bancario in Italia.