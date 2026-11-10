Unicredit, Orcel chiude lo shopping in Italia

Forte dei risultati record della sua Unicredit, Andrea Orcel non mostra rimpianti per il mancato risiko in terra tricolore. Nello stesso giorno dell’offensiva di Agricole su Bpm, il banchiere romano è categorico: «All’epoca Bpm era ritenuto un buon affare, ma da quel momento in poi abbiamo cambiato completamente rotta facendo capire che in Italia si potevano raggiungere gli stessi risultati, o anche di più, con la crescita organica», sono state le parole di Orcel ai microfoni di Bloomberg TV, indicando che il gruppo si aspetta di raggiungere una quota di mercato del 15% in Italia «senza spendere un centesimo in premi, generando anzi molto valore per i nostri investitori».

Il numero uno di Unicredit ha fatto il punto anche su Generali. «C’è un grande valore che può essere creato da una cooperazione più stretta e da un accordo tra Generali e Unicredit» e per farlo non serve il controllo di Trieste. Su Commerzbank, invece, la nuova governance entrerà in vigore nel primo trimestre del 2027 dopo l’assemblea straordinaria. Sui rapporti con il governo tedesco, Orcel ammette che ci sono ancora alcuni aspetti da appianare, ma l’intenzione è instaurare un rapporto «solido e costruttivo» con Berlino.

L’istituto di piazza Gae Aulenti ha archiviato un trimestre record, con utile netto a quota 3,3 miliardi, in crescita del 24% rispetto all’analogo periodo del 2025 e sopra le attese degli analisti. Sui 9 mesi l’utile netto ammonta a 9,384 miliardi (+7,3%). Numeri che hanno spinto Unicredit ad alzare l’asticella sull’utile 2026, previsto adesso a oltre 11,5 miliardi prima delle poste straordinarie. Confermate le stime di lungo periodo di utile ben superiore a 13 miliardi nel 2028 e a ben oltre 15 miliardi nel 2030. Ma gli analisti si attendono che queste stime di medio-lungo periodo saranno ritoccare con l’approvazione dei conti 2026. Il cda ha deliberato un acconto cedola più che raddoppiato a 3 euro per azione, per un totale di 4,5 miliardi. I conti trimestrali di Unicredit sono stati accolti con favore dal mercato, con titolo balzato ieri del 6,3%. Bank of America ha definito i risultati «un fuoricampo» con l’utile operativo che ha superato le stime dell’11%, grazie alla crescita del margine d’interesse, delle commissioni e dei ricavi assicurativi.