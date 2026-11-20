Promosse, e con margini ampi. Lo Srep 2026, l’esame annuale con cui la Vigilanza della Bce passa al setaccio le 108 banche dell’area euro sotto la sua diretta responsabilità, fotografa un sistema solido nonostante le tensioni geopolitiche e l’incertezza sui mercati: capitale complessivo al 20,1%, Cet1 intorno al 16%, coefficiente di leva al 5,8% e liquidità ampiamente sopra i minimi, con un indice di copertura al 155%. Anche la redditività tiene, con il rendimento del capitale salito a quasi l’11%, tanto che le banche restituiscono circa metà dei profitti agli azionisti.

Per la presidente della Vigilanza, Claudia Buch, il settore «continua a essere sostanzialmente resiliente». I giudizi restano in larga parte invariati, con un punteggio medio fermo a 2,5: migliora per l’8% delle banche e peggiora per il 7%. Calano anche i rilievi: le misure qualitative sono state indirizzate a 78 istituti, 22 in meno rispetto allo scorso anno. Francoforte lascia così di fatto ferma l’asticella: per il 2027 il requisito medio di Cet1 sale appena all’11,3%, dall’11,2%, mentre il secondo pilastro resta stabile all’1,2% e il requisito complessivo sul capitale totale si attesta al 15,7%. E tutte le banche hanno già oggi un capitale superiore a quanto richiesto.

Bene le italiane. Intesa Sanpaolo, con un Cet1 al 13,1% a fine giugno, che sale al 13,8% considerando l’assorbimento delle imposte differite, supera di oltre tre punti il minimo del 10,01% fissato per il prossimo anno. Per Unicredit la soglia richiesta scende anzi al 10,21%, dal 10,24%, con il requisito di secondo pilastro invariato al 2%. Credem, dal canto suo, rivendica il secondo pilastro più basso d’Italia, all’1,4%, e un posto tra i primi tre in Europa. «Questo posizionamento di eccellenza, che manteniamo nel tempo, è motivo di grande orgoglio», commenta il direttore generale Stefano Morellini.

L’unico fronte su cui la Bce chiede un passo in più è quello tecnologico, tra le priorità della vigilanza per il 2027-29. Il 92% degli istituti mostra lacune su sicurezza informatica e gestione dei fornitori esterni, da cui arriva circa il 40% degli incidenti segnalati. Francoforte seguirà da vicino anche i finanziamenti ai data center per l’intelligenza artificiale, un’esposizione ancora contenuta ma in rapida crescita.