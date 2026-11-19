Unicredit ottiene il via libera di Berlino all’integrazione con Commerzabank. Un risultato raggiunto in tempi tutto sommato rapidi, considerati i toni tutt’altro che concilianti del governo tedesco risalenti a pochi mesi fa, a luglio, quando alla chiusura dell’Ops Unicredit aveva raggiunto quasi la metà del capitale dell’istituto tedesco (il 47,59%). Ora il cantiere per le nozze con Hvb, la controllata tedesca del gruppo di Piazza Gae Aulenti, proseguirà con l’obiettivo di unire le due banche entro il 2028.

Il sì è arrivato dopo la netta prese di posizione della Ue, che solo pochi giorni fa aveva dsto il via libera alle nozze Uni-Commerz sottolineando che avrebbe reagito se qualche governo si fosse messo di traverso. Ma è arrivato anche dopo mesi di intense trattative, cha hanno avuto un punto di caduta su otto punti.

In particolare, la banca manterrà la propria sede a Francoforte e continuerà a essere quotata alla Borsa tedesca. Le decisioni strategiche resteranno in Germania, mentre Unicredit si impegna a rafforzare le attività rivolte alle piccole e medie imprese e a preservare la rete internazionale al servizio degli esportatori tedeschi.

L’intesa prevede inoltre garanzie sull’adeguatezza patrimoniale dell’istituto, investimenti nella digitalizzazione, nell’intelligenza artificiale e nella formazione, oltre al riconoscimento degli accordi sindacali esistenti. Non compare tuttavia un impegno esplicito a escludere licenziamenti, un tema particolarmente delicato alla luce dei risparmi miliardari annunciati da Orcel attraverso l’integrazione delle due banche (forse anche perché il piano dell’attuale ceo Bettina Orlopp prevede già quasi 7mila uscite entro il 2030). La sede dell’istituto risultante dall’operazione sarà Francoforte, mentre a Monaco, attuale quartier generale di Hvb, verrà mantenuta una presenza significativa.

Ora nei primi mesi dell’anno prossimo dovrebbe essere convocata, come annunciato da Orcel, un’assemblea degli azionisti per rinnovare i dieci posti del consiglio di sorveglianza rappresentativi degli azionisti. Dopo questo passaggio, Orcel andrà a esprimere un management a sua immagine con la probabile uscita in blocco della ceo Orlopp e del presidente Jens Weidmann.

Orcel ha ottenuto anche una concessione significativa: il governo tedesco, secondo maggiore azionista di Commerzbank con il 13,3%, rinuncerà al diritto di designare due rappresentanti nel consiglio di sorveglianza. Al loro posto Unicredit proporrà due consiglieri indipendenti, già discussi con Berlino, che conoscano approfonditamente il mercato tedesco e la banca. Il ministro delle finanze tedesco, Lars Klingbeil, tuttavia non ha esplicitato quando intenderà aprire alla vendita della quota pubblica, ma va da sé che l’intesa con gli italiani rimuove l’ostacolo principale. Lo stesso Orcel aveva detto che non sarebbe stato contrario a una permanenza dei tedeschi nel capitale.

A certificare il cambio di clima è stata la stessa Commerzbank, che in una nota ufficiale ha dichiarato: «Accogliamo con favore gli impegni annunciati da Unicredit». E ha aggiunto: «Il consiglio di gestione di Commerzbank continuerà a tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte e lavorerà insieme a Unicredit per sviluppare una strategia che valorizzi i punti di forza di entrambe le banche».