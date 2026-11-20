Deutsche Bank torna sotto i riflettori in seguito a un’inchiesta internazionale condotta da oltre 200 giornalisti di numerose testate su circa 15 milioni di documenti interni. Tra le vicende ricostruite c’è quella della controllata italiana, legata a operazioni in parte risalenti al 2008 e alla gestione dei mutui.

Secondo il Financial Times, in Italia sarebbe stato usato per anni un meccanismo interno, il «tesoretto», per compensare effetti legati ai mutui e sostenere obiettivi di redditività. Il caso sarebbe emerso nel 2018 da una segnalazione interna e poi approfondito nel Project Aetos, l’indagine della banca sulla controllata. Il quotidiano cita anche problemi nella gestione del rischio e operazioni in derivati non più giustificate dalle condizioni di mercato.

Deutsche Bank sottolinea che si tratta di vicende pregresse, alcune di quasi vent’anni fa. La banca dice di averle esaminate a fondo, di aver adottato le correzioni necessarie e di aver segnalato la questione alle autorità di vigilanza competenti. Soprattutto, chiarisce il punto contabile: gli esiti sono stati esaminati con il revisore esterno, che ha ritenuto non necessario rideterminare i bilanci precedenti. A livello di gruppo non è servita alcuna ulteriore disclosure, perché la questione «non ha avuto un impatto significativo» sui conti, e tutte le operazioni rilevanti erano state correttamente riflesse nei bilanci.

La vicenda non sembra dunque mettere in discussione i conti attuali, ma riapre il capitolo della governance e dei controlli sulle attività italiane del passato, che la banca afferma di aver rafforzato nel tempo.

L’ad Christian Sewing, alla conferenza di Jp Morgan, ha difeso il lavoro fatto: «In passato si sono verificati alcuni problemi. Ci abbiamo lavorato su», e questo non distoglierà la banca dal suo percorso futuro. Con i clienti, ha aggiunto, la banca ha costruito fiducia e il riscontro è «estremamente positivo»: «Non riscontriamo alcun impatto».

Sulla vicenda è intervenuta anche la Bce. Claudia Buch, presidente del Consiglio di vigilanza bancaria, ha spiegato che eventuali fatti nuovi saranno valutati e che, se necessario, seguiranno «misure conseguenziali». Una posizione che conferma l’attenzione della vigilanza, senza anticipare giudizi sulle ricostruzioni giornalistiche.