Cimbri: "I nostri rapporti con Generali non mutano"

L'audizione era in calendario da mesi, ma l'attualità ha finito per imporsi sull'agenda. Così, quando ieri il presidente di Unipol, Carlo Cimbri, è comparso davanti alla Commissione di inchiesta sulle banche in Senato, le domande si sono concentrate sull'offerta lanciata da Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi. Cimbri ha subito precisato che la protagonista è la banca guidata da Carlo Messina, Unipol «entrerà in campo se, e solo, se l'offerta avrà successo».

Quanto alla tempistica, occorre attendere il via libera preventivo della Bce, che di norma richiede circa «sei mesi»; l'Opas dovrebbe quindi concludersi a fine anno. «Fino a quel momento Unipol non sarà attore di questa operazione, tantomeno lo sarà Bper», ha proseguito Cimbri.

Anche il comportamento degli azionisti di Mps, in particolare Delfin e Caltagirone, ha sottolineato il top manager, «non è nostra competenza. Dovranno decidere se il prezzo offerto è interessante. Siamo ancora in una fase in cui Unipol sarà come tutti spettatore». Stesso discorso per le relazioni con Generali: «La partecipazione, in capo a Mediobanca, sarà acquisita in Intesa. I nostri rapporti» con Trieste «non muteranno», ha spiegato. Tra l'altro, ieri Consob ha comunicato che lunedì scorso Intesa è salita nel capitale del Leone, come annunciato in occasione dell'Opas, e ora ha in mano il 3,127% del capitale come diretta proprietà dopo la sottoscrizione di un contratto derivato di copertura.

Alle domande relative all'impatto sui territori di competenza di Bper e del Montepaschi, Cimbri ha risposto che «sono premature» perché la divisione degli sportelli si basa su dati pubblici di Mps e solo una volta conclusa l'operazione, da dentro, si potrà capire cosa fare «anche per le strutture centrali». La proposta di fusione degli asset del Monte con Bper, che Unipol proporrà ai soci della banca modenese, vedrà comunque prevalere il marchio Monte dei Paschi «che dal nostro punto di vista è quello commercialmente più forte», ha aggiunto.

Nel frattempo, il prossimo cda di Mps è fissato per il 22 giugno mentre quello del Banco Bpm tornerà a riunirsi martedì: l'appuntamento è ordinario e da tempo fissato in calendario ma fornirà l'occasione anche per fare un primo punto della situazione. Intanto, per l'agenzia di rating Moody's, il comunicato stampa del 7 giugno, in cui il Banco propone di avviare trattative per una fusione con il Monte, «non ha implicazioni immediate sul rating delle due banche». La proposta è però finita nel mirino di Assoutenti che ha inviato una lettera alla Consob sulla comunicazione fatta domenica perché, si legge nella missiva, «non indica la struttura giuridica dell'operazione, le modalità di esecuzione né il grado di coinvolgimento o adesione della controparte».

Ne deriva una «evidente asimmetria informativa», in quanto «il mercato è destinato ad apprezzare taluni benefici economici senza informazioni volte a consentire agli investitori la formazione di un giudizio fondato e consapevole circa la natura e le modalità dell'operazione». Una segnalazione al Garante della Borsa è stata presentata anche dal Codacons.