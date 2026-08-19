Commerz ora rivaluta Orcel

Unicredit come avversario, ma anche come involontario consulente strategico. Bettina Orlopp riconosce apertamente che l’assalto di Andrea Orcel a Commerzbank ha avuto il merito di costringere la banca tedesca a correre. Senza la pressione arrivata da Piazza Gae Aulenti, ha ammesso la ceo in un’intervista a Cnbc, avrebbe impiegato molto più tempo per mettere a punto e realizzare il nuovo corso dell’istituto. «Probabilmente mi sarei presa più tempo», spiega, ricordando che in condizioni normali avrebbe dedicato un centinaio di giorni al confronto con gli stakeholder. Orlopp descrive quei mesi come una fase in cui più dossier si sono sovrapposti. Da una parte c’era la gestione ordinaria della banca, dall’altra la necessità di rispondere alla mossa di Unicredit e costruire una nuova strategia mentre passava dal ruolo di direttore finanziario a quello di amministratore delegato.

La partita industriale si intreccia con il calendario della governance. Nominata alla guida della banca nell’ottobre 2024 con un contratto quinquennale, la Orlopp arriverà alla scadenza nel 2029. A luglio, incalzata sull’ipotesi di lasciare prima in conseguenza dell’avanzata di Unicredit, aveva tagliato corto dicendo che la questione delle dimissioni non si pone finché avrà la fiducia del consiglio di sorveglianza, dei dipendenti e dei clienti. Ma è chiaro che più Commerz migliora utili, efficienza e valutazione di Borsa, più la ceo rafforza l’argomento a favore della propria permanenza al vertice.