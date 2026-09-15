Fabio Spagnuolo nuovo Direttore Comunicazione e Immagine per Intesa Sanpaolo

Nuovo assetto ai vertici della comunicazione di Intesa Sanpaolo. Fabio Spagnuolo assume il ruolo di Executive Director Comunicazione e Immagine, subentrando a Paola Musso. Spagnuolo, dal 2018 responsabile delle attività di comunicazione e pubblicità del gruppo, nel nuovo incarico farà riferimento direttamente a Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo.

Il percorso professionale di Spagnuolo

Il manager vanta un lungo percorso professionale legato al gruppo. Dopo l’esperienza nelle relazioni esterne di Sanpaolo IMI, ha lavorato nella comunicazione dell’Aeroporto di Torino, per poi rientrare in Intesa Sanpaolo nel 2014. All’interno della banca ha ricoperto diversi incarichi, occupandosi prima dell’Innovation Center e successivamente delle campagne pubblicitarie e delle attività di comunicazione. Con il nuovo ruolo Spagnuolo coordinerà le attività di comunicazione e immagine di Intesa Sanpaolo, seguendo sia il fronte istituzionale sia la comunicazione legata alle diverse aree di business e ai servizi rivolti alla clientela.