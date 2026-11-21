Il cda di Monte Paschi avrebbe giudicato «congruo» dal punto di vista finanziario il corrispettivo dell’Opas di Intesa Sanpaolo, cioè 1,25 euro in contanti più 1,664 nuove azioni di Ca’ de Sass, perché rientrerebbe nell’intervallo indicato dalle fairness opinion degli advisor. Secondo indiscrezioni emerse ieri notte mentre il Giornale andava in stampa, il prezzo non rifletterebbe tuttavia appieno il valore del Monte e le sue prospettive di crescita. Nella valutazione dell’Opas, al via il 24 novembre e fino al 22 gennaio 2027, andrebbero considerati anche altri aspetti già richiamati in passato. Tra questi, le prospettive di Mps anche da sola, un corrispettivo sotto le quotazioni di

Borsa e un premio inferiore alla media delle offerte bancarie italiane comparabili. Il cda giudicherebbe inoltre elevate le sinergie stimate da Intesa, 2,9 miliardi annui ante imposte. Si richiamerebbe poi la complessità della separazione tra il perimetro destinato a Ca’ de Sass e quello per Unipol, oltre ai diversi percorsi di delisting legati ai livelli di adesione. Il comunicato dovrebbe essere diramato oggi. Al voto non ha concorso Corrado Passera, dimessosi durante la riunione esprimendo il suo «profondo dissenso» per l’offerta. L’ex ad di Intesa e fondatore di Illimity era entrato in cda ad aprile con la lista di minoranza e aveva spesso appoggiato le iniziative del ceo Lovaglio.

A Intesa per vincere basterà la maggioranza assoluta del capitale, senza dover raggiungere i due terzi. L’obiettivo resta, però, la fusione e il delisting di Mps. È poi prevista un’offerta obbligatoria a cascata su Mediobanca, mentre Generali resterà una partecipazione finanziaria, senza ingerenze nella governance. Il governatore toscano Eugenio Giani è intanto tornato a chiedere il passaggio alla Fondazione Mps delle quote del Tesoro: «Se il governo deve tenere le quote per non partecipare nemmeno all’assemblea, è meglio che la Fondazione torni ad avere una quota più consistente».