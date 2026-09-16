La Regione premia il triplete: orgoglio Olimpia al Pirellone

Nell’aula del consiglio regionale, ieri il presidente Federico Romani ha accolto il general manager dell’Olimpia Milano Christos Stavropoulos, il coach Giuseppe Poeta e il capitano Giampaolo «Pippo» Ricci per consegnare la Medaglia d’argento di Sant’Ambrogio dopo la conquista di Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, il triplete tricolore. «Tre trofei, una stagione straordinaria che entra nella storia dell’Olimpia e del basket italiano» ha detto Romani. «Dobbiamo continuare a investire nello sport - ha aggiunto -, soprattutto in quello di base e nelle società che lavorano nei quartieri perché dietro ai grandi campioni, ci sono migliaia di bambini e ragazzi che cominciano con un pallone in mano, imparano a stare insieme, fanno amicizia, scoprono la fatica dell’allenamento e la soddisfazione di migliorarsi»

L’Olimpia ha conquistato il primo triplete il 18 giugno, battendo la Reyer Venezia in gara-4 e vincendo il suo 32esimo scudetto che si accompagna ai successi in Supercoppa e Coppa Italia. Milano è la prima squadra lombarda e la quarta in Italia a fregiarsi del triplete nazionale. Prima dell’Olimpia ci sono riuscite solo Treviso Basket nel 2002/03, Siena tra il 2008 e il 2011 e Sassari nel 2014/15. Durante la premiazione, Stavropoulos ha sottolineato come l’Olimpia voglia continuare a essere «patrimonio del territorio, forte di un’identità da consolidare anche in termini di formazione e crescita alla pratica del basket». Di un «gruppo di ragazzi fantastico, con cui vogliamo continuare a vincere» ha parlato Poeta, mentre il capitano Ricci si è soffermato sull’importanza e il ruolo che i giocatori rivestono come testimonianza ed esempio valoriale per i ragazzi e come questa mission debba essere «tenuta ben presente nei comportamenti in campo e negli allenamenti, dimostrando sempre impegno e serietà». Nel corso della cerimonia, il governatore Attilio Fontana che ha sottolineato come «i successi dell’Olimpia portino lustro anche a tutta la Lombardia e all’intero movimento cestistico regionale» e il sottosegretario Federica Picchi ha evidenziato come «i campioni del basket sono simboli per tanti giovani: avete superato difficoltà e siete un esempio importante, ancor più delle vittorie». Ricordando come in Lombardia il basket sia in forte crescita, con 75.566 tesserati, 586 società, 5.299 spazi sportivi attrezzati e 24 nuovi impianti.