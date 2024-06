L'Olimpia Milano espugna Bologna (all'over time) e si aggiudica gara 1

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Olimpia Milano vince in trasferta (75-86) contro la Virtus Bologna nella gara-1 della serie scudetto. Un successo che, per la formazione di Messina, arriva all'overtime grazie alla tripla di Shabazz Napier che vale il 68-68 e alle conclusioni dall'arco di uno scatenato Shavon Shields. Sabato gara-2, ancora in casa delle Vu Nere.Per la quarta stagione consecutiva sarà ancora una volta la sfida tra Vu Nere e Scarpette Rosse ad assegnare lo Scudetto, con Milano a caccia del terzo titolo consecutivo.

Con 25 punti Shavon Shields trascina l'@OlimpiaMI1936 nella vittoria all'overtime in Gara-1 di queste #LBAFinals @UnipolSai_CRP

Grande prova anche di Napier con 21 punti a referto: nella @VirtusSegafredo miglior marcatore Shengelia (16 pt) #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/TQ2zpjtil3 — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) June 6, 2024

La partita

Inizio da dimenticare per Milano, che realizza il minimo stagionale in un primo tempo. Parte meglio Bologna con uno Shengelia subito in grande spolvero. Con una bomba da tre il georgiano firma il 10-4 dopo quattro minuti. La squadra di Messina perde troppi palloni, allora è Cordinier a segnare il massimo vantaggio di 9 punti. Hall fa due su due dalla lunetta. Il primo quarto si chiude 19-14 per la Virtus.

L'Olimpia con Shields a mezzo servizio non si sveglia dal torpore e cresce la preoccupazione di Messina che chiama time-out. Mirotic segna due liberi al rientro; Lundberg e Napier segnano in penetrazione e al 14' si arriva 27-18. Torna a canestro sul piede perno Shengelia, +10 Virtus. Bassissime le percentuali in attacco di Milano. Hines realizza da rimbalzo d'attacco +6 Segafredo con 50 secondi. Hackett serve Zizic per la schiacciata, Napier sbaglia, come a seguire Shengelia. Al 20' Bologna è avanti 33-25.

Alla ripresa Napier suona la carica con una tripla. Poi trova due liberi per il 33-30. La partita cambia rapidamente. Napier porta Milano a meno 2. Shields mette la bomba del sorpasso. La difesa Olimpia è più frizzante, mentre la Virtus è molto statica in attacco. Tapin di Mirotic sul tiro di Melli +5 EA7. Liberi per Pajola con 3'53" 2/2. Shields rilancia, ma con 3'23" Belinelli mette la sua prima tripla di partita, con libero provocato da Tonut 42-43. Le due squadre non si risparmiano. Sheilds e Hall infilano due triple. Belinelli risponde alla pari con 1'12" 46-49. Hines segna da sotto nell'ultimo minuto, Lundberg accorcia. Shields però mette la tripla da più di otto metri 48-54 al 30'. Con 29 punti, l'Olimpia ha segnato in un quarto più punti che in tutto il primo tempo.

Nell'ultimo quarto Belinelli accorcia da due al 31'. Hall mette una bomba per il 55-60 al 33'. Hackett in entrata accorcia ancora con 6'40". Dopo due rimbalzi d'attacco consecutivi Mirotic raccoglie due liberi, segnandone uno. Torna a segnare Shengelia 59-61 al 35' con la palla persa dell'Armani. Il fallo di Mirrotic regal tre liberi a Lundberg, che realizza 3/3 e sorpasso con 4'08". Shields fa un coast to coast e controsorpassa. Cordinier vola e schiaccia a due mani, Bologna di nuovo avanti, con il fallo di Hall fa 65-63. Mirotic pareggia con due liberi. Pajola trova il ferro con la tripla, poi blocca con successo la penetrazione di Napier. Corto il tiro di Shields, Cordinier sbaglia da sotto. Ultimo minuto: Mirotic sbaglia, rimbalzo Virtus. A Cordinier stavolta il tiro in rovesciata riesce +3. Tripla di Napier con 33", di nuovo parità. Bologna attacca, la palla contestata va fuori, instant replay con 11,6" e palla a Milano. Napier viene stoppato da Pajola, supplementare alla Segafredo Arena sul 68-68.

Melli mette i primi due del supplementare, Shields aggiunge una tripla 68-73. Ma torna in attacco l'Olimpia senza successo. Shengelia si prende due liberi di forza con 3'10". Realizza 1/2. Invece Shields mette un'altra tripla con 2'53". Torna in lunetta Shengelia ancora 1/2 70-76 con 2'30". Shavon Shields si sente la tripla e dal palleggio segna la terza consecutiva.

La tripla di Belinelli, quando manca 1'59" prova a scuotere la testa. Dall'altra parte Devon Hall va in layup più libero +10 Armani. Mirotic stoppa Abass e Hall mette i titoli di coda con un'altra tripla. Il canestro di Zizic fissa il punteggio definitivo 75-86.