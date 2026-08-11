“Basta sentirsi donna per giocare”: Kanter sfida il basket rosa

Non più soltanto una provocazione affidata ai social. Enes Kanter Freedom fa un passo ulteriore e presenta ufficialmente la documentazione per essere considerato eleggibile al Draft WNBA 2027. L’ex centro NBA ha pubblicato su X il documento che conferma la candidatura. «Ufficialmente ufficiale, WNBA. Ho ufficialmente dichiarato la mia partecipazione al Draft WNBA 2027. Le regole sono regole», ha scritto Kanter. Il 34enne sostiene di aver analizzato con il proprio team le norme di eleggibilità della lega e ritiene che le regole possano essere applicate anche alla sua situazione. La sua iniziativa nasce nel pieno del dibattito statunitense, incentivato anche dalla giocatrice Sophie Cunningham, sulla partecipazione delle atlete transgender allo sport femminile. Kanter, 11 stagioni in NBA prima del ritiro nel 2022, ha chiarito di non voler «prendere in giro o mancare di rispetto a nessuna comunità», e vuole mettere alla prova la coerenza delle regole della WNBA. Dall’altra parte è arrivata la presa di posizione della WNBPA, il sindacato delle giocatrici. In un comunicato, l’associazione ha ribadito di rappresentare oltre 200 atlete con esperienze e opinioni differenti, unite da giustizia, equità, diversità e inclusione. «L’odio, gli abusi e la demonizzazione di qualsiasi persona o gruppo di persone, comprese le persone transgender, alimentano soltanto paura, divisioni e danni», si legge nella nota. E poi il messaggio più diretto: «Continueremo ad affrontare anche le conversazioni più difficili. Ma non permetteremo di essere usate come pedine politiche». Kanter, però, ha fatto un passo concreto: il documento è stato presentato. Ora la questione passa alla WNBA, chiamata a stabilire se quella candidatura possa davvero essere presa in considerazione. La risposta potrebbe arrivare al centro di un confronto destinato a proseguire nei prossimi mesi. Il caso è appena cominciato.