Nba, Los Angeles Lakers venduti (di nuovo) per la cifra record di 12,5 miliardi di dollari

La transazione deve ancora essere approvata dal consiglio dei governatori Nba ma non sembrano esserci ostacoli per un no: dopo meno di un anno, una delle più famose squadre del mondo, i Los Angeles Lakers, saranno venduti per una cifra monstre pari a 12,5 miliardi di dollari.

Chi sono i nuovi proprietari

Da Mark Walter, che fa parte della famiglia Buss che nel 2025 aveva acquistato i Lakers per circa 10 miliardi di dollari, a un gruppo di cui fa parte l’amministratore delegato della Disney, Bob Iger, e da Joshua Kushner. Entrambi avevano già fatto intendere di poter essere coinvolti nell’acquisto di una società di Nba visto che la lega stava prendendo in considerazione potenziali squadre a Las Vegas e Seattle. La coppia, però, ha presentato un’offerta unica, e che non si può rifiutare, per una delle squadre più iconiche dello sport professionistico mondiale.

“Profondamente onorati”

“Da appassionati Nba di lunga data, siamo profondamente onorati dell’opportunità di diventare custodi dei Los Angeles Lakers, una delle squadre sportive più iconiche al mondo”, hanno spiegato Kushner e Iger in un comunicato. “Il nostro impegno a lungo termine è quello di costruire su queste basi, competere ai massimi livelli e servire questa straordinaria squadra, i suoi tifosi e la città di Los Angeles”.

Il gruppo di proprietà di Walter possiede anche alcune quote nei Los Angeles Sparks, nella squadra calcistica inglese del Chelsea, nella Professional Women’s Hockey League e in diverse organizzazioni di sport motoristici.

Il commiato di Walter

Walter, Ceo e presidente della holding diversificata TWG Global, si può quasi considerare ormai l’ex proprietario di maggioranza dei Lakers che ha acquisito nell’ottobre 2025, quando la sua offerta è stata approvata all’unanimità dalla NBA.

“Essere proprietario dei Los Angeles Lakers è stato uno dei più grandi onori della mia vita: un investimento straordinario, ma ciò che porterò sempre con me è la comunità, i tifosi e una città che considera questa squadra come una famiglia”, ha dichiarato Walter in un comunicato. “Sono grato a Jeanie Buss, alla famiglia Buss, ai giocatori e allo staff per avermi accolto in questo nuovo capitolo. I Lakers appartengono a Los Angeles e sono convinto che il meglio debba ancora venire”.

Il pensiero dei giocatori

Luka Doncic, colonna portante dei Lakers soprattutto dopo la partenza di LeBron James, ha dichiarato sui social media di non vedere l’ora di incontrare Kushner e Iger.

“Essere un Laker significa tutto per me e sono entusiasta di tornare in campo e portare un titolo a Los Angeles. Mi sono abituato ai grandi cambiamenti degli ultimi anni, ma so che, a prescindere da tutto, non ci sono limiti al potenziale di questa franchigia iconica”, ha scritto Doncic a X. “Non vedo l’ora di incontrare Josh e Bob per poter iniziare a lavorare insieme e costruire qualcosa di speciale a Los Angeles”.