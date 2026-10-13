Olimpia Milano, è crisi nera: il Real Madrid passeggia al Forum, quarto ko di fila

Prosegue il momento negativo dell’Olimpia Milano in Eurolega. Al Forum il Real Madrid vince per 98-89, rifilando il quarto ko consecutivo ai campioni d’Italia, che confermano le grandi difficoltà nell’arco dei 40 minuti. L’Armani continua ad alternare buoni momenti ad altri sconclusionati, che non può permettersi neanche contro una squadra in evoluzione come questo nuovo Real, sotto la gestione Martinez. Ancora una volta, l’unico giocatore a strappare la sufficienza è Devon Hall (14 punti), troppo solo sia a livello tecnico sia attitudinale.

Oltre a una difesa mal organizzata e a un attacco sconclusionato, l’Armani Milano non mostra quel carattere e quell’agonismo che, specie in queste situazioni delicate, dovrebbero dare una spinta. La posizione di coach Poeta è salda, come fatto trapelare dalla società, ma adesso è obbligatorio intervenire sul mercato, con il ruolo di regista tra i più indiziati. Inoltre, è esploso il caso Alec Peters. Il giocatore è totalmente spaesato in un contesto tecnico che non lo sta aiutando e in un ambiente che stasera lo ha abbandonato: tra i fischi, quando si è alzato un coro per invocare l’ingresso di Pippo Ricci, Poeta non ha esitato a sostituire l’ex Olympiacos.

Gli ultimi tre minuti del secondo periodo sono stati il ritratto del momento meneghino: sul 39-39, i Blancos piazzano un micidiale parziale di 14-1 e vanno negli spogliatoi avanti 53-40. Gli spagnoli hanno tirato con il 61% da due e con il 66% da tre, guidati dall’estro del veterano Facundo Campazzo (13 punti e 6 assist), letale nel cercare e punire le difficoltà dell’Olimpia. Neanche l’intervallo lungo rinfresca le idee ai giocatori di Poeta, che in un amen finiscono sotto di 21 punti (63-42), con il pubblico stizzito dall’atteggiamento arrendevole. Bolmaro (21 punti) prova a suonare la carica ma è troppo tardi.

Non c’è tempo, però, per rimuginare, perché domani si torna in campo, ancora al Forum (ore 20:30), con Milano che affronterà Dubai, squadra fisica, talentuosa e costruita per puntare alle Final Four. Per l’Olimpia, un altro duro test per cercare di trovare una strada che oggi