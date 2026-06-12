Il bello di Milano si apre nel weekend grazie ai volontari

Se si parla di una città le cui bellezze sono nascoste, da scovare, Milano si fa subito notare. Lo sa bene il Touring Club, che ritiene la città meneghina "protagonista indiscussa" di "Aperti per voi sotto le stelle", la tre giorni, da oggi a domenica 14 giugno, dedicata proprio a scoprire, in orario serale, i luoghi sconosciuti in 50 città italiane. Sugli oltre 100 appuntamenti nazionali, per tre giorni Milano si apre in un itinerario che intreccia arte, architettura, spiritualità, sport e mestieri. GianMario Maggi, per due decenni al Touring, di cui era anche consigliere dopo una lunga carriera al Piccolo Teatro, ideò "Aperti per Voi": nata a Milano nel 1894, si basa su un forte senso da civil servant.

"Aperti per voi sotto le stelle" porta a scoprire i luoghi sotto l'attenzione del Touring dopo gli orari di lavoro, approfittando delle giornate più lunghe estive e del fresco serale. Proprio nel 2026 Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ha premiato con una medaglia Aperti per Voi sotto le Stelle, riconoscimento che viene attribuito a iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale. "Aprire un luogo significa restituirlo alla comunità - dichiara Gian Domenico Auricchio, presidente del Touring Club Italiano. - Con Aperti per Voi sotto le Stelle accogliamo il pubblico in spazi spesso inaccessibili, trasformando la visita in un'esperienza di scoperta e consapevolezza".

A Milano da oggi parte il weekend tra arte, storia, artigianato, musica, sport: nel cuore del centro storico la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore in Corso Magenta 13 accoglie i visitatori da oggi a domenica con orario prolungato fino alle 21, senza prenotazione, offrendo uno dei cicli di affreschi rinascimentali più importanti della Lombardia. La Chiesa e Chiostro di Sant'Antonio Abate in via Sant'Antonio 5 aprono oggi, ore 18-22, con visite accompagnate da arpa e violoncello.

Tra i luoghi dedicati alla spiritualità e alla grande pittura lombarda, la Chiesa di San Fedele nella piazza omonima accoglie i visitatori domani e domenica (ore 14-18, senza prenotazione) e la Chiesa di San Pietro in Gessate, corso di Porta Vittoria, sarà aperta domenica (ore 15.30 -18.30).

Non solo luoghi sacri: la Fondazione Pini venerdì si racconta in una inedita visita guidata, ore 17 e 18, dedicata alla pittura di Renzo Bongiovanni. Sempre nel centro storico Palazzo Clerici Sede di ISPI in via Clerici 5 apre oggi, ore 10-22, consentendo l'accesso al celebre salone affrescato da Giambattista Tiepolo con il "Carro del Sole". Nel segno della tradizione e dei saperi artigiani le Vetrerie di Empoli in via C. Tacito 6 sono aperte oggi, ore 10-16, con visite dedicate alla lavorazione del vetro, mentre l'Orologeria Gioielleria Sangalli in via Bergamini 7 è visitabile domani ore 10.30-12.30.

Il laboratorio di Davide Longoni in via Tertulliano 68 apre domani 13 giugno dalle 11 alle 13 per un'esperienza dedicata alla panificazione. Per i luoghi del viaggio, oggi la Sede del Touring apre l'Archivio Storico, ore 17.30-20.30, tra documenti, mappe e fotografie legate alla storia del viaggio intrecciato allo sport.

Il Grand Hotel et de Milan, lo storico albergo scelto da Giuseppe Verdi in via Manzoni 29, è aperto alle visite domani e domenica ore 10-17. Milano racconta anche il suo rapporto con lo sport in due realtà di lunga tradizione: il Tennis Club Milano in via Arimondi 15 è visitabile oggi, ore 10-17.

30, e la Società Canottieri Milano 1890 in Alzaia Naviglio Grande 160 apre domani e domenica dalle 18 alle 20.30.

Chiude il fine settimana Highline Milano in Galleria Vittorio Emanuele II, domenica dalle 18 alle 20, per osservare la città dai tetti della Galleria.