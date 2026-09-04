Cozy cardio, che cos’è e perché riduce il cortisolo

Il cozy cardio è l’allenamento cardiovascolare divenuto virale su Tik Tok.

Nato proprio sul noto social dalla creator statunitense Hope Zuckerbrow. Negli ultimi anni ha riscosso molto successo perché tra i suoi benefici vi è quello della riduzione del cortisolo, il famigerato ormone dello stress.

Consiste nel lavorare a bassa intensità nella zona 2 o cardio LISS. Lavorando proprio su queste zone, il corpo tende ad usare i grassi come carburante contribuendo a farci dimagrire. È un allenamento leggero che si può svolgere in piena tranquillità in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo.

Perché il cozy cardio fa bene a corpo e mente

È in piena regola un allenamento cardio che aiuta a migliorare la circolazione sanguigna rinforzando muscoli e ossa. A beneficiarne particolarmente è la mente. È infatti molto utile per gestire lo stress e migliorare l’umore ad ogni seduta

La routine di un allenamento cozy cardio può essere caratterizzata da una passeggiata al parco o una corsetta sul tapis roulant mentre si guarda la propria serie tv preferita o una sessione di yoga ascoltando musica o qualsiasi allenamento a corpo libero come danza o pilates. In questa prospettiva l’allenamento diventa un momento da dedicare a sé stessi.

Durante una sessione di cozy cardio l’organismo rilascia endorfine serotonina e dopamina. Sono queste tutte sostanze che contrastano ansia, stati di depressione e sbalzi d’umore. La sua creatrice con questo tipo di allenamento ha voluto dimostrare che ci si può prendere cura di sé stessi anche senza andare in palestra ma creando un ambiente rilassante e armonioso in cui allenarsi senza pressioni e in cui poter essere sé stessi, anche in pigiama.

Durante l’allenamento come attrezzi si possono utilizzare oggetti domestici come sedie e bottiglie. Ad esempio per allenare i muscoli delle braccia si possono sollevare delle bottigliette d’acqua utilizzando come pesi. Piace molto perché permette di associare un’attività che bisogna fare per tenersi in forma e una piacevole. Ciò rende l’allenamento più motivante a cui potersi dedicare senza sforzi.

Come eseguire il cozy- fit

Per ottenere benefici concreti da questo tipo di allenamento ci vuole inevitabilmente costanza. Occorre dedicarsi ad esso almeno minimo 30 - massimo 60 minuti tre volte la settimana. È l’allenamento consigliato a chi non si allena da molto tempo, per chi necessita durante la settimana di un momento di relax per sé stessi e per chi vuole dimagrire.

Inoltre è perfetto per il periodo più freddo quando piove e non ci si può allenare all’aria aperta. Invece in caso di patologie cardiache, endocrine e metaboliche è bene consultare il medico prima di decidere di praticarlo.