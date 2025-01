Cortisolo, che cos’è e come regolarlo a tavola

Ascolta ora 00:00 00:00

Il cortisolo è il famigerato ormone responsabile dello stress e prodotto dalle ghiandole surrenali.

Influenza molte funzioni dell’organismo come l’azione metabolica e il sistema immunitario. A causa di un periodo di impegni intensi il suo livello nell’organismo può innalzarsi provocando diversi sintomi fisici e psicologici da non sottovalutare.

A livello fisiologico il cortisolo può indebolire il sistema immunitario, rendendoci più vulnerabili all’attacco di virus e batteri. Può provocare delle alterazioni del metabolismo tanto da aumentare i livelli di glucosio nel sangue o provocare l’ipertensione. Livelli di cortisolo alto fanno aumentare la massa grassa corporea facendoci aumentare il peso corporeo.

Cosa accade quando il cortisolo è alto

I segnali che il livello di cortisolo sono abbastanza percepibili. A livello psicologico comporta stanchezza cronica o astenia che ci accompagna sin dal risveglio. Di fatti al mattino si fa fatica a svegliarsi energici e riposati. Il cortisolo alto causa stati di ansia cornici, sbalzi di umore e insonnia. Ciò avviene perché questo ormone entra in conflitto con altri due, ossia la dopamina e la serotonina che sono importantissimi per regolare il buonumore e il ciclo sonno- veglia.

Di conseguenza ci si sente tristi, apatici, depressi, svogliati. Inoltre il cervello con livelli alti di cortisolo fa fatica a concentrarsi e a rimanere attivo e performante. La mente risulta stanca tanto da ritrovarsi a fare fatica a prendere decisioni importanti e a portare al termine i compiti quotidiani.

Come regolare il cortisolo a tavola

Per equilibrare i livelli di cortisolo e quindi ristabilire il buonumore e non accumulare peso e massa grassa a causa di questo ormone, è possibile seguire una dieta bilanciata e sana nella quale non devono mancare i seguenti alimenti:

- Cioccolato fondente: soprattutto quello con la percentuale di almeno il 70% di cacao è ricco di antiossidanti e flavonoidi che contribuiscono a diffondere il buonumore e la sensazione di benessere;

- Spinaci: fonte di magnesio, un minerale che contribuisce alla regolazione dell’umore e che fa percepire meno le situazioni di stress;

- Salmone: i suoi grassi buoni, ossia gli omega 3 e omega 6 in esso contenuti svolgono un’azione positiva a livello neurale e rende stabile il livello di glicemia nel sangue;

- Banane: contengono la preziosa vitamina B6 che influenza l’azione di molti neurotrasmettitori aiutando l’organismo a gestire al meglio le situazioni di stanchezza mentale e stress emotivo;

- Mandorle: ideali come spuntino sono ricche di vitamina E e magnesio che ha un effetto calmante sul sistema nervoso; tè verde: i suoi antiossidanti chiamati catechine riducono gli

effetti dello stress ossidativo e contrastano la formazione dei radicali liberi;

- Latte e derivati: il loro consumo favorisce la produzione di casomorfine che sono delle sostanze che aiutano il buonumore.