Il Pilates può aiutare a perdere peso?

Prima di chiedersi se il Pilates aiuti a perdere peso, è fondamentale capire in cosa consista effettivamente questa disciplina. Il Pilates non è né un puro sport cardio, né un classico allenamento con i pesi, né una tecnica di riabilitazione: è un metodo delicato ma impegnativo che si concentra sulla qualità del movimento.

Cos’è il Pilates?

Il Pilates è un metodo di rafforzamento muscolare sviluppato all’inizio del XX secolo da Joseph Pilates. È un vero e proprio sport, basato su movimenti precisi, controllati e coordinati con la respirazione.

Il Pilates non è solo un’attività fisica, è una vera e propria filosofia. Si lavora sul corpo e sulla mente insieme, combinando respirazione, coordinazione e consapevolezza del movimento.

Questo stretto legame tra respiro e sforzo crea una chiara connessione con lo yoga. Il respiro è fondamentale: aiuta a concentrarsi, a rallentare e a calmare il sistema nervoso. Come nello yoga, questa attenzione al respiro favorisce la concentrazione e riduce lo stress, il che spiega perché il Pilates sia oggi una disciplina di così grande successo, sia per il corpo che per il benessere mentale.

Quali sono gli effetti sull’organismo?

Il Pilates si basa su un approccio olistico e multiarticolare. A differenza dell’allenamento con i pesi tradizionale, non si concentra su un singolo muscolo, ma su diverse catene muscolari contemporaneamente, con un ruolo centrale per il core.

Ci si concentra principalmente sui muscoli posturali, i muscoli profondi, quelli che sostengono il corpo quotidianamente per migliorare la postura. Gli esercizi mirano in particolare ai muscoli addominali profondi ,alla schiena, al bacino e ai glutei, coinvolgendo al contempo tutto il corpo.

Il metodo combina anche il rafforzamento muscolare, la mobilità e lo stretching : i muscoli vengono lavorati in allungamento, il che conferisce una sensazione di affinamento piuttosto che di aumento di massa. L’obiettivo è sviluppare una forza funzionale reale e duratura.

Pilates, fitness, bodybuilding: quali sono le differenze?

Mentre il fitness spesso punta a un elevato dispendio calorico e a un immediato rafforzamento muscolare, il Pilates privilegia la qualità del movimento. Le sessioni sono generalmente a basso impatto, con pochi salti e pesi, il che le rende più accessibili a lungo termine.

Non ci si concentra sulle prestazioni o sul consumo massimo di calorie, ma sulla ricerca della precisione

Comprende esercizi eseguiti in piedi o sul pavimento su un tappetino: plank , squat , ponte , donkey kick , dead bug , prone leg kick , side leg lift , clam shell , swimming , roll up o anche il hundred .

Si possono utilizzare diversi accessori: palle, pesi leggeri , elastici , cerchi , cuscini , sedie , sbarre da balletto. Questo approccio spiega perché il Pilates a volte viene percepito come un’attività femminile. In realtà, molti atleti lo utilizzano come base, perché migliora la postura e aiuta a prevenire gli infortuni.

Pilates per dimagrire: funziona davvero?

Sì,ma non come uno sport ad alta intensità ( HIIT , corsa …). Il Pilates non è uno sport prevalentemente cardio.

Dire che il Pilates faccia dimagrire sarebbe una bugia. Supporta molto bene il processo di dimagrimento perché aumenta la massa muscolare. Più muscoli si sviluppano, più alto sarà il metabolismo basale , il che può favorire la perdita di peso a medio e lungo termine.

Il Pilates da solo può quindi contribuire al raggiungimento di un obiettivo di dimagrimento, a patto che venga praticato regolarmente e abbinato a una dieta equilibrata. Se si continua a mangiare esattamente le stesse cose, anche con il Reformer o il Pilates cardio, non si perderà peso.

Il Pilates aiuta a snellire la figura?

Sì, questo è uno dei suoi effetti più evidenti. Chi lo pratica si sente meglio nel proprio corpo.

Senza una dieta ipocalorica, il peso a volte può stabilizzarsi, ma la figura si evolve: un corpo più tonico, una postura migliore e un addome più piatto e definito. Questa trasformazione corrisponde a una graduale ricomposizione corporea, senza cambiamenti bruschi.

Il Pilates aiuta a perdere il grasso addominale?

Il Pilates aiuta a snellire l’addome rafforzando i muscoli addominali profondi, in particolare il trasverso dell’addome, fondamentale per la stabilità del core. Si impara a contrarre costantemente il core, a tirare l’addome verso l’interno senza irrigidirsi. La perdita di grasso localizzato dipende dallo stile di vita nel suo complesso. Per potenziare l’effetto addome piatto, si possono integrare esercizi complementari come il vacuum addominale.

Il Pilates aiuta a snellire le cosce?

Il Pilates non mira direttamente alla perdita di grasso nelle cosce, ma le tonifica e le snellisce visivamente. I movimenti coinvolgono glutei, ischiocrurali e muscoli interni ed esterni delle cosce, concentrandosi spesso sull’allungamento e la distensione, senza aggiungere volume eccessivo. I risultati sono principalmente estetici, piuttosto che quantificabili sulla bilancia.

Quanto tempo ci vuole per vedere una trasformazione con il Pilates?

I primi risultati visibili del Pilates compaiono solitamente dopo 3-4 settimane: miglioramento della postura e maggiore tonicità muscolare. I cambiamenti più evidenti si manifestano spesso dopo 6-8 settimane.

L’ideale sarebbe fare almeno tre sessioni a settimana, possibilmente alternandole con un po’ di cardio (corsa, nuoto, ballo). La regolarità rimane fondamentale.

“Cardio Pilates”: per bruciare più calorie?

Il Cardio Pilates offre movimenti più dinamici, a volte combinati con camminate veloci sul posto o qualche salto.

Aumenta leggermente il dispendio calorico, ma è comunque ben lontano da un vero e proprio allenamento cardio. Il Pilates alla sbarra offre un’interessante dimensione cardio ed è un’ottima opzione per intensificare una sessione mantenendo l’essenza del Pilates.

“Yoga Pilates” e dispendio calorico: un equilibrio ibrido

Le formule ibride che combinano yoga e Pilates dimostrano come queste discipline possano evolversi. Alcune sessioni utilizzano posizioni yoga adattate al Pilates , con ripetizioni e un focus sul rafforzamento muscolare, aumentando così il dispendio calorico . Altre volte, accade il contrario: le posizioni yoga vengono integrate tra due esercizi di Pilates per modularne l’intensità.

In realtà, il Pilates si presenta in un numero pressoché infinito di varianti a seconda degli insegnanti e degli obiettivi: Pilates di danza classica , Pilates di danza ... Questa varietà aiuta a rompere la routine.

Pilates somatico e perdita di peso: di cosa stiamo parlando?

Il Pilates somatico prevede l’esecuzione lenta degli esercizi di Pilates , concentrandosi sulla respirazione e sulle sensazioni corporee ( approccio meditativo ). Non mira al consumo calorico, bensì al recupero attivo e alla gestione dello stress . Pertanto, può rivelarsi un valido aiuto durante una dieta rigorosa o un periodo di allenamento intenso, favorendo il recupero e la capacità di sostenere lo sforzo nel tempo.

Pilates contro il muro per dimagrire: perché è più efficace?

Quando si esegue il ponte con i piedi sollevati contro il muro , l’esercizio diventa più impegnativo rispetto a quello eseguito a terra . L’elevazione prolunga la contrazione muscolare e rafforza ulteriormente i muscoli addominali, i glutei e la parte bassa della schiena. Questo allenamento più intenso favorisce lo sviluppo muscolare e, di conseguenza, un aumento del metabolismo basale (garantendo un maggiore dispendio calorico a riposo nel lungo periodo).

Pilates Reformer e altri macchinari: aiutano a perdere peso?

Il Pilates Reformer , il Cadillac o la Chair consentono un allenamento più intenso grazie alle resistenze.

Gli attrezzi per il Pilates rafforzano notevolmente il corpo, ma, ripeto, non portano alla perdita di peso senza un’adeguata alimentazione.

Alcune sessioni in sospensione coinvolgono intensamente i muscoli del core, rappresentando quindi un ottimo complemento.

Per chi il Pilates è particolarmente benefico?

Il Pilates è una disciplina ideal :

riprendere l’ attività con delicatezz ;

con delicatezz per le persone stressate o stanche ;

o ; per gli atlet , come complemento alle discipline di resistenza o agli sport ad alta intensità;

, come complemento alle discipline di resistenza o agli sport ad alta intensità; Per gli atleti sovrallenati : “rimaniamo attivi senza sovraccaricare eccessivamente il sistema nervoso”;

: “rimaniamo attivi senza sovraccaricare eccessivamente il sistema nervoso”; Per chi desidera riconnettersi con il proprio corpo, soprattutto durante un periodo di dieta piuttosto rigorosa: il Pilates permette di rimettersi in movimento, riscoprire le sensazioni e riavviare gradualmente la macchina, anche a livello ormonale e metabolico. Il tutto senza esagerare.

Per coloro per i quali il Pilates da solo potrebbe non essere sufficiente

Se l’obiettivo principale è una rapida perdita di peso, il Pilates da solo potrebbe non essere sufficiente. Per risultati duraturi è consigliabile abbinarlo all’esercizio cardio e a una dieta equilibrata.