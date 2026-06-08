Blitz tra Arese e Senago: preso incensurato con 100 kg di stupefacenti nel frigorifero

Un colpo pesante allo spaccio di stupefacenti nell'hinterland milanese. Gli investigatori della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia, hanno arrestato un uomo di 42 anni, incensurato, trovato con oltre 98 chilogrammi di droga tra cocaina, hashish e ketamina.

L'operazione è scattata dopo giorni di appostamenti e pedinamenti tra i comuni di Arese, Senago e Garbagnate Milanese. La polizia teneva d'occhio un furgone intestato a una ditta di noleggio, segnalato come mezzo utilizzato per il traffico di stupefacenti. Giorni prima il veicolo era stato notato transitare ad Arese con alla guida un uomo dal fare guardingo. Gli agenti hanno deciso di procedere al controllo e hanno identificato un cittadino italiano di 42 anni, apparentemente incensurato.

Sin dal primo approccio l'uomo ha mostrato un forte nervosismo. La perquisizione del furgone ha riservato subito una sorpresa: nel vano posteriore due borsoni contenevano diversi panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 45 chilogrammi, oltre a 3 chilogrammi di ketamina. La Mobile a quel punto ha le ricerche all'abitazione dell'uomo a Senago. All'interno dell'armadio della camera da letto sono stati trovati 200 grammi di marijuana, 140 grammi di cocaina, 80 grammi di hashish e circa 2mila euro in contanti.

La perquisizione è

proseguita nella cantina di pertinenza. Dentro un congelatore gli agenti hanno scoperto centinaia di panetti di hashish per un totale di circa 50 chili insieme a tutto il materiale necessario per il confezionamento e lo spaccio.