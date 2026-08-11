Scout precipita da una scarpata, l’accompagnatore si lancia per salvarlo e muore

Un’escursione con il gruppo scout si è trasformata in tragedia sulle montagne del Parmense. Un capo scout, di 59 anni, è morto dopo essere precipitato in una scarpata nel tentativo di soccorrere un ragazzo di 13 anni che era caduto poco prima. Il dramma si è consumato nella zona di Bosco di Corniglio, sul Monte Tavola, in località Costa degli Spini.

Secondo le prime informazioni, l’uomo e il tredicenne si sarebbero allontanati dal resto del gruppo per andare a prendere dell’acqua. Durante il tragitto, per cause ancora da ricostruire, il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio precipitando lungo la scarpata. Il 59enne, accortosi di quanto stava accadendo, ha immediatamente cercato di raggiungerlo per prestargli soccorso. Nel tentativo di salvare il giovane è però caduto a sua volta. Per lui l’intervento dei soccorritori si è rivelato inutile.

Restano da chiarire le cause esatte della morte. Le prime informazioni parlano delle conseguenze della caduta, ma tra le ipotesi da verificare c’è anche quella che l’uomo possa essere stato colto da un malore. Imponente la macchina dei soccorsi mobilitata sull’Appennino parmense. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, gli elicotteri di emergenza, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il tredicenne è stato recuperato e trasportato in elicottero all’ospedale di Parma in codice di media gravità. Avrebbe riportato una probabile frattura a una gamba. I carabinieri ora sono impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica degli ultimi istanti prima della doppia caduta.