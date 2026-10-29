Alphabet delude, il titolo va giù. Microsoft cresce con il cloud

Trimestrale al di sotto delle attese per Alphabet. La società madre di Google ha annunciato vendite per 111,2 miliardi di dollari nei tre mesi terminati il 30 settembre, appena al di sotto dei 111,3 miliardi di dollari previsti dagli analisti. La società ha inoltre registrato un utile netto di 2,12 dollari per azione, rispetto alla stima di Wall Street di 2,99. Il risultato deludente sul fronte degli utili si è abbattuto sul titolo, che nell’afterhour è caduto dell’8% subito dopo la pubblicazione della trimestrale.

L’inciampo del gruppo guidato da Sundar Pichai potrebbe abbattersi sugli altri titoli tech mondiali - italiani compresi - dal momento che rischia di alimentare i timori che le aziende legate all’AI non stiano generando un rendimento sufficiente per giustificare i massicci investimenti richiesti per potenziare la loro capacità di calcolo.

Timori in parte mitigati dai buoni risultati di Microsoft, che ha pubblicato i suoi conti poco dopo, registrando ricavi nel settore cloud migliori del previsto. Le vendite di Azure, la divisione cloud del gruppo di Redmond, sono cresciute del 48% nel trimestre terminato a settembre. Il fatturato complessivo è aumentato del 19% a 92,3 miliardi di dollari. Mentre gli analisti prevedevano una crescita delle vendite del 44% in Azure e una crescita del fatturato totale del 17%: la trimestrale, quindi, è risultata superiore alle attese del mercato. Sta di fatto che la società guidata dal ceo Satya Nadella, come altre, è protagonista della grande corsa all’AI: le spese in conto capitale - riferimento chiave degli investimenti per i data center - sono aumentate del 30% a 45,2 miliardi di dollari nel trimestre. In precedenza, l’azienda aveva previsto una spesa di 175 miliardi di dollari per quest’anno solare.