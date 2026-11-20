Wall Street ha sempre avuto un debole per le promesse di novità, ma il debutto di Anthropic ha il sapore sfacciato di una tentazione a cui nessun investitore ha saputo dire di no. Ieri, appena è suonata la campanella del Nasdaq, le azioni della società di Claude hanno aperto a 111,5 dollari, con un rialzo del 34,3% rispetto agli 83 dollari previsti. Anthropic ha così raggiunto una capitalizzazione di mercato di 1.500 miliardi di dollari all’apertura, ovvero poco più di 2mila miliardi su base completamente diluita. Dopo aver raccolto un totale di 107 miliardi, compreso un collocamento privato guidato da Nvidia e Google, ha conquistato lo scettro per la quotazione più grande di sempre, superiore anche a quella di SpaceX di giugno, e si è inserita di diritto nell’elenco delle 16 società mondiali con una capitalizzazione superiore a mille miliardi. Inoltre, la domanda ha superato di circa sette volte l’offerta e una quota significativa delle azioni - inizialmente stimata fino al 20% e poi attestatasi intorno al 15% - è stata riservata agli investitori retail, riducendo ulteriormente la disponibilità per gli investitori istituzionali.

Dario Amodei e Daniela Amodei, i fratelli alla guida dell’azienda - due dei sette co-fondatori - suonando la campanella del Nasdaq hanno messo subito nero su bianco la loro posizione: «Non cederemo né alle pressioni commerciali né a quelle politiche», impegnandosi a evitare il rischio potenzialmente catastrofico dell’IA rimanendo «ossessionati dalla sicurezza».

A fare notizia non è solo la quotazione da record, ma la società di per sè. Perché Anthropic è la prima azienda statunitense dedicata esclusivamente alla creazione di intelligenza artificiale a quotarsi in Borsa, portando il fascino di Wall Street per il settore al livello successivo. Non solo, la società è nata a gennaio del 2021 da sette ex dipendenti di OpenAI e con un salto nel futuro di quasi sei anni, il gruppo di Claude è riuscita a conquistare un suo spazio a Wall Street prima ancora della società guidata da Sam Altman.

Il 19 novembre entrerà nella storia anche come una delle giornate in cui Wall Street ha prodotto più miliardari nel giro di sei ore e mezza (il tempo di apertura del Nasdaq). Secondo le stime, 598 dipendenti detengono circa 130 milioni di dollari in azioni dopo l’Ipo, altri 2.800 dovrebbero detenere almeno 1 milione di dollari in azioni. A questi poi si aggiungono chiaramente i sette cofondatori: i due fratelli, Dario e Daniela Amodei, Tom Brown, Jared Kaplan e Sam McCandlish, Jack Clark e Christopher Olah, ieri hanno incassato 250 milioni di dollari a testa e ottenuto una quota del valore di 18 miliardi.

A fine giornata l’adrenalina ha lasciato il posto a un passo più composto, con il titolo che ha frenato, chiudendo a 97,2 dollari, restando al di sopra delle attese. Un po’ come dopo una festa, quando le luci si abbassano ma nessuno può negare di aver assistito a qualcosa di irripetibile, per ora.