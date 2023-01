Arrivano i dollari: ce lo dicono le azioni con una traiettoria a 90 gradi di Emilio Tomasini

Se vuoi leggere in prova free per 7 giorni le segnalazioni di Borsa di Emilio Tomasini sull’indipendente di Borsa clicca qui >>

Questa settimana ci sono stati appuntamenti di tipo fondamentale, tra cui nella giornata di giovedì scorso il Pil americano, dove si è constatato che i tassi di interesse hanno smesso, per ora, di proseguire la loro corsa al rialzo.

Leggendo inoltre il flusso di informazioni che provengono dai principali media finanziari internazionali, si può apprendere con gaudio che la preoccupazione verso i tassi di interesse crescenti e l’inflazione galoppante stia ormai volgendo al termine, per dare invece spazio all’entusiasmo di una crescita economica.

L’umore del mercato quindi sta tornando alto e questo spiega il perché sia tornato l’appetito per le azioni: vediamo le più interessanti insieme!

Partiamo con Technogym che si fa apprezzare per la curva a 90 gradi che è letteralmente esplosa dopo la rottura di una breve fase a triangolino.

Come potete vedere dal grafico nel video la curva dei prezzi ha letteralmente preso una direzione a 90 gradi e le accumulazioni di volume che possiamo notare ci fanno ben sperare che questa fase al rialzo non sia solo passeggera ma che sia destinata a durare oltre al breve periodo.

Un altro titolo che è esploso in una curva a 90 gradi con un accumulo straordinario di volumi è Alfonsino, stessa cosa possiamo constatare sul titolo Bialetti, ancora in fase di costruzione ma verso lo stesso destino di esplosione dei prezzi e dei volumi delle altre azioni sopra citate; destino simile anche per Esautomotion, titolo dagli eccellenti dati fondamentali che vede un inizio di accumulazione di volumi con uno strappo verso il rialzo.

Abbiamo inoltre consigliato ai nostri lettori de l’Indipendente di Borsa di seguire con attenzione GVS, azione con ottimi fondamentali e con un pattern di accumulazione dei volumi davvero interessante che fa presagire un bottom up a dir poco esplosivo.

Come potete notare tutte queste azioni al rialzo ci indicano una situazione di Borsa che gode di buona salute e di buona speranza e che fornisce a noi investitori occasioni davvero ghiotte per guadagnare in modo non troppo difficile: “Arrivano i dollari” come diceva Alberto Sordi nell’omonimo film del 1957.

Questi sono momenti d’oro per investire in Borsa e guadagnare senza troppa fatica, fondamentale è saper riconoscere i pattern ed i movimenti giusti che presagiscono un rialzo con i fiocchi.

Se vuoi imparare a riconoscere e capire quando un’azione sta per esplodere al rialzo leggici in prova free per 7 giorni e fatti un’idea di come il nostro servizio possa costituire un vero valore aggiunto per i tuoi investimenti.

