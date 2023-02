Borsa: quando la marea scende si vedono le ragazze in bikini

Gli indici di Borsa italiani sono ad un passo dai massimi relativi precedenti ed è tempo di iniziare a pensare ad una pausa di riflessione dei nostri listini. Massimo chiama massimo, si sa, ma si sa anche che la borsa è come una pallina dentro le sponde di un biliardo ed oscilla rimbalzando da sponda a sponda. In borsa i massimi e i minimi sono sponde. Quindi ora delle due l’una: o i prezzi rompono alla garibaldina il massimo (opzione meno probabile) o si prendono una pausa di riflessione prima di riprendere la salita (opzione più credibile). Che le probabilità pendano a favore di questa ultima soluzione lo dimostra la piega che hanno preso le quotazioni ieri in chiusura (barra tutto sommato rialzista e lontana dai minimi) e soprattutto oggi che sono partite a razzo.

E’ in questi momenti di incertezza che vengono a galla le azioni che piacciono alle mani forti. Warren Buffett dice che è "quando cala la marea che si vedono le ragazze che nuotano in bikini" . Lo stesso succede in Borsa: quando gli indici si prendono una pausa si vedono le azioni che sprizzano al rialzo. La chiamano forza relativa ed è il semaforo che in borsa ti dice cosa succederà domani. Se le mani forti attenzionano un titolo vuole dire che lo continueranno a fare domani e siccome rialzo chiama rialzo si sa come va a finire il gioco del trend following.

Lo abbiamo visto sulle azioni Brembo che abbiamo in portafoglio e che sono letteralmente volate al rialzo oggi dopo avere rotto un piccolo triangolo di continuazione (che noi francamente vedevamo ribassista ma si sa che i triangoli o li rompi da una parte o li rompi dall’altra). A questo punto per la nota regola del 3 (ovvero sempre 3 barre nei grandi rialzi e grandi ribassi) abbiamo ancora due giornate di rialzo su questo titolo.

Altro titolo che abbiamo in portafoglio che sta per raggiungere la soglia del +30% è quello di Zignago Vetro che abbiamo comprato in tempi non sospetti dopo un primo stop loss. L’accumulazione dei volumi che ha subito nei mesi scorsi è semplicemente da manuale di analisi tecnica e quindi questa è la fase speculativa di un rialzo che proseguirà ancora verso quota 20 euro e quindi oltre se continueranno a crescere i volumi:

Stiamo soffrendo su Portobello e su Sciuker Frames (quest’ultima a seguito del gioco della bottiglia del governo sui benefici e incentivi per gli infissi, che è come giocare alla roulette) ma non disperiamo di portarle a casa senza danni.

Se vuoi seguire in tempo reale i mercati e leggere le leggendarie raccomandazioni opeartive dell’indipendente di Borsa registrati gratuitamente cliccando qui.