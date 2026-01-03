Borse, come sarà il 2026?

Il primo giorno del nuovo anno ha segnato, in Piazza Affari, un nuovo record, oltre i 45mila punti. Ma come sarà il 2026 delle Borse mindiali? Al solito domandone di inizio anno Affari d’oro risponde segnalando il dilemma più importante: il conflitto in essere tra l’offerta di nuovo debito pubblico mondiale e l’andamento dei mercati azionari. In questa rubrica abbiamo già citato un titolo quotato che è simbolico: Austria 20/9/2117, scade cioè tra 92 anni e paga una cedola del 2,1%, ma attualmente rende il 3,4% perché nell’ultimo anno il suo prezzo è sceso del 25%. Perché è importante? Perché indica che oggi il mercato vede un futuro di tassi d’interesse sempre più alti, e quindi prezzi di titoli di Stato sempre più bassi. E questo avviene a causa della gigantesca crescita del debito pubblico globale: secondo il FMI, a ottobre 2025 ammontava a circa 110,9 trilioni di dollari, pari al 95-96% del PIL globale. Rispetto all’ottobre 2024, quando si attestava a 100 trilioni di dollari (93% del PIL), si registra una crescita di circa 8-10% in un solo anno. E le proiezioni sono allarmanti: supererà il 100% del PIL entro il 2029.
Spese militari, sanitarie, pensioni, economie assistite sono solo alcune delle componenti che, a seconda dei Paesi, spingono i governi a chiedere sempre più risorse ai privati, offrendo tassi sempre più alti e minacciando così la crescita delle Borse, che rischiano di perdere liquidità.
Gli Stati Uniti guidano la classifica con 38,3 trilioni di dollari. Al secondo posto la Cina con 18,7 trilioni, con l’aumento più elevato (+13,6%). Il Giappone, con 9,8 trilioni, mantiene il record del rapporto debito/PIL oltre il 250%. Seguono Regno Unito (4,1 trilioni), Francia (3,9), Italia (3,5) e India (3,4). Quindi il G7 del debito concentra l’80% dell’intero debito mondiale.
Questo è il grande tema economico da tenere d’occhio in questo 2026. Ed è anche la partita finanziaria che si gioca dietro a quella dei nuovi equilibri geopolitici.