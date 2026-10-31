Essilux cresce in Borsa. Lmdv conferma il no

EssilorLuxottica (+3,4% a 184,30 euro per azione) scatta alla Borsa di Parigi dopo la maxi offerta da parte del miliardario ceco Michal Strnad, principale azionista di Csg, per l’intero capitale di Delfin. La proposta per la cassaforte dei Del Vecchio sarebbe intorno ai 30 miliardi di euro, al 30% di sconto sul valore delle partecipazioni della holding. Alcuni azionisti della cassaforte hanno espresso contrarietà all’offerta, in primis Leonardo Maria Del Vecchio (patron di Lmdv), che ha il 12,5% di Delfin: «Il lavoro di una vita di mio padre deve restare un patrimonio dell’Italia», ha replicato.

Nella giornata di ieri, però, è intervenuto lo stesso Strnad è intervenuto con una nota: «La mia priorità è Csg, parallelamente le società che gestiscono il mio patrimonio privato stanno individuando opportunità per sostenere la crescita e la competitività delle principali imprese industriali europee, preservandone al contempo l’identità e le radici. L’Italia riveste un ruolo centrale». La Delfin, in tal senso, è un vero crocevia finanziario e industriale italiano (con le partecipazioni, tra le altre, in Generali, Mps, Unicredit e per l’appunto EssilorLuxottica) e quindi ha un identikit perfetto

per l’investitore ceco, che con la sua Csg invece è specializzato nel settore della difesa e ha già investito in Pirelli, rilevandone il 14% lo scorso luglio. «Non intendo commentare vicende specifiche - precisa Strnad -. Sono convinto che l’Italia offra interessanti opportunità nel lungo periodo e continuerò a valutare nuove iniziative in diversi settori. È una delle grandi potenze industriali europee, con una tradizione manifatturiera straordinaria».