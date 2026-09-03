Lottomatica crea il colosso dei giochi

Un gruppo con circa 2 miliardi di euro di ebitda, 115 milionni di sinergie, leadership in Italia e Spagna, una presenza crescente in America Latina e la doppia quotazione a Milano e Madrid. Lottomatica compra la spagnola Cirsa e dà vita a un nuovo gigante globale del gaming e delle scommesse sportive, il secondo operatore dopo Flutter Entertainment.

La combinazione sarà realizzata attraverso una fusione di Cirsa in Lottomatica e il fondo Usa Blackstone, principale azionista di Cirsa, sarà primo socio col 24% e avrà due rappresentanti nel cda che passerà da 13 a 15 componenti. Blackstone ha inoltre assunto un impegno di lock-up per tre mesi sulla propria partecipazione. Una durata breve che secondo il cfo di Lottomatica, Laurence Van Lancker, non desta timori perché la permanenza di Blackstone nel capitale rappresenta soprattutto la conferma della fiducia del fondo nelle prospettive della nuova società. La logica industriale dell’operazione va oltre l’aumento delle dimensioni. La fusione mette insieme due operatori con posizioni di leadership in Italia e Spagna e consente a Lottomatica di rafforzare la presenza internazionale, in particolare in America Latina, considerata dal management una delle componenti più interessanti della combinazione. «Si tratta di un mercato attraente», ha spiegato Van Lancker agli analisti. A favore dell’investimento c’è anche un quadro fiscale considerato relativamente stabile: le modifiche intervenute sulla tassazione dell’online hanno avuto, secondo Lottomatica, un impatto complessivamente minimo sul gruppo. Un altro elemento strategico è la crescita contemporanea del retail e dell’online nei mercati latinoamericani. Per la nuova Lottomatica, quindi, l’America Latina rappresenterà una piattaforma di crescita aggiuntiva rispetto all’Europa. Infine, il management insiste sulla crescita di Cirsa, «stabile e prevedibile nel corso degli anni», ha sottolineato l’ad di Lottomatica, Guglielmo Angelozzi, evidenziando anche la qualità del quadro regolatorio spagnolo. Prima del closing Cirsa distribuirà un dividendo straordinario di 262 milioni (1,56 euro per azione), mentre a operazione completata, il cda Lottomatica proporrà agli azionisti una distribuzione di capitale di 744 milioni.

Severa la reazione di Piazza Affari, dove il titolo ha perso il 7,6%, ma questa operazione trasforma Lottomatica da campione nazionale a piattaforma internazionale del gaming, con una scala molto maggiore e una presenza geografica più equilibrata.