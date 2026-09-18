Il tabacco vale 22 miliardi

Vale quasi 22 miliardi di euro il mercato italiano dei prodotti da fumo e non da fumo nel 2025, contro i 18,5 miliardi del 2019. È quanto emerge dal Rapporto sulla distribuzione di Logista, realizzato in partnership con la Fondazione Tor Vergata e presentato ieri a Roma. La crescita riflette anche l’aumento dei prezzi delle sigarette, saliti dell’11% dal 2019. Nel frattempo si modifica la composizione del mercato. I prodotti tradizionali, come sigarette, sigari e trinciato, rappresentano il 70% dei volumi distribuiti, dall’85% del 2019, mentre quelli di nuova generazione senza combustione sfiorano il 20%. Il settore garantisce inoltre un rilevante gettito: Logista movimenta oltre 80 milioni di chili di prodotti e versa all’Erario circa 15 miliardi di euro di accise, quasi 18 miliardi considerando il prelievo fiscale indiretto complessivo. Nel 2025 le entrate sono aumentate di circa 300 milioni su base annua.

A preoccupare la filiera è ora la revisione delle direttive europee sulla tassazione (Ted) e sui prodotti del tabacco (Tpd). Per il vicepresidente di Logista Italia Federico Rella, «è fondamentale che l’Europa trovi un equilibrio tra tutela della salute, sostenibilità economica e gradualità dei provvedimenti». Misure troppo rigide, come «l’aumento delle accise o i divieti su intere categorie di prodotti», avverte, rischiano di «rendere insostenibili i costi produttivi, favorire la delocalizzazione e ampliare lo spazio per il contrabbando». Il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo ha sottolineato il valore della «certezza delle regole e del dialogo con gli operatori della filiera» aggiungendo che l’Italia «continuerà a sostenere in sede europea un approccio equilibrato».