11 settembre e l'aereo di Ruben

La data è l’11 settembre, conferenza stampa prepartita e Ruben Amorim ha paragonato le sue sessioni di allenamento del Milan agli incidenti aerei. Per poi aggiungere «non è un buon paragone». Forse, eh.

***

Neymar gioca a Poker col cellulare mentre c’è la torta di compleanno della figlia. E questo è quel che sappiamo sulla ludopatia.

***

Se ci fosse ancora Striscia Diego Moreira del Milan, che ha fatto due gol in due minuti, entro Natale sarebbe fidanzato con una velina.

***

L’umanità può sparire in 10 anni per la IA ma se in Italia il livello tecnologico è quello di Sky, stiamo tranquilli. Nel 2026 se piove la parabola non si vede bene e sky go non dà il segnale alla tv.

***

Al sesto minuto di Napoli-Bologna Allegri si era già tolto il cappotto perché arrabbiato coi suoi. D’inverno rischia una congestione, serve il giubbotto di forza.

***

Sabalenka in finale agli Us Open con 345mila dollari di gioielli: «I riflessi servono a distrarre le avversarie». E infatti ha perso.

***

La scena della settimana arriva dalla Premier. L’arbitro va verso Arteta che protesta, l’allenatore dell’Arsenal prova ad abbracciarlo: il fischietto gli mostra il giallo e se ne va.

***

«Il calcio senza tifosi fa cagare, meglio stare a casa e andare in giro coi cani». Gennaro Gattuso.

***

Aldo Cazzullo torna sui Mondiali intervistato da Pierluigi Pardo: «Il fratellino di Yamal aveva anche un po’ rotto i coglioni». In punta di penna.

***

I tifosi della Lazio sono ricchi: si abbonano ma non vanno allo stadio e vanno in motorino con la squadra da Formello all’Olimpico con la benzina a 2.

@duppli