18-6-2002: la nuova Corea firmata Moreno

Il 18 di giugno è il giorno di Byron Moreno. Una delle pagine più tormentate della nostra storia ai Mondiali. Una delusione profonda, un'eliminazione inattesa. Ma almeno lì c'era un alibi dietro il quale nascondere anche le nostre colpe e il brutto torneo di tanti attesi protagonisti. Lo stesso giorno rievoca ben altri ricordi se ci facciamo cullare dalla nostalgia fino al 1978 e al Mondiale dei colonnelli. Un'altra epoca e un'altra formula, doppio girone e poi le finali, senza passare dall'eliminazione diretta. Solo 16 le squadre partecipanti. L'Italia domina la prima fase: 3 vittorie su 3, compresa quella contro l'Argentina padrona di casa e poi campione. Nella seconda, pareggia contro la Germania e poi il 18 giugno trova l'Austria.

Decide Paolo Rossi, non ancora Pablito, ma già spietato, una-palla-un-gol, su passaggio di Causio e dormita collettiva degli avversari. Quattro vittorie nelle prime 5 partite, prima di perdere contro l'Olanda: avessimo vinto, ci sarebbero di nuovo toccati gli argentini. Perdendo, giocammo per il terzo posto. Perso anche quello.