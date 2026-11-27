Un grande calciatore. È scomparso a 67 Juary Jorge dos Santos Filho, noto semplicemente come Juary, che in Italia ha lasciato il segno negli Anni Ottanta indossando le maglie di Avellino, Inter, Ascoli e Cremonese. L’ex attaccante è morto in seguito alle complicazioni di un infarto che ha subìto nella giornata di lunedì.

Il cordoglio del Santos

“Con grande dolore, il Santos Futebol Clube comunica la scomparsa del nostro idolo Juary. Il campione ci ha lasciati nella notte di giovedì, all’età di 67 anni. Juary è stato uno degli icone di quella generazione che ha reso eterna la denominazione di Meninos da Vila, contribuendo alla conquista del Paulistão del 1978 da parte del Santos”, scrive la società brasiliana sui propri canali social. “Con la maglia del Manto Sagrado, Juary ha disputato 229 partite e segnato 101 gol, diventando il 23º miglior marcatore nella classifica storica del Santos”.

Infine, un messaggio sentito alla famiglia e all’uomo che è stato fuori dal campo. “Sentiremo moltissima la mancanza di questo personaggio così unico della nostra storia. Auguriamo tanta forza ai familiari, agli amici e ai milioni di tifosi che la leggenda bianconera si è conquistata nel corso della sua carriera. Riposa in pace, Juary. Grazie di cuore per tutto ciò che hai scritto con la nostra maglia del Manto Sagrado”.

La gloriosa carriera di Juary

Juary, dopo l’Italia, in Europa ha conquistato la Champions League con la maglia del Porto nella finalissima contro il Bayern Monaco segnando il gol decisivo. Un talento, ha vestito anche la maglia della Nazionale brasiliana. “Dopo il ritiro, la nostra icona ha lavorato nelle giovanili del club e ha partecipato a diversi eventi del Santos FC, contribuendo sempre con il suo carisma, la sua simpatia e con l’adorazione che la nazione santista nutriva per lui”, scrive ancora il Santos.

Gli anni italiani

Nato a São João de Meriti, nello stato di Rio de Janeiro, Juary ha iniziato la sua carriera al Santos FC . A soli 18 anni, fu determinante nella conquista della Liga Paulistan da parte del club nel 1978. L’anno successivo fece la sua prima esperienza all’estero, con i Leones Negros de Guadalajara, in Messico.

Nel 1980, Juary intraprese un’avventura italiana trasferendosi all’Avellino: nel corso di due stagioni, Juary segnò con regolarità, contribuendo alla permanenza del club in Serie A. Le sue prestazioni attirarono l’attenzione dell’Inter che lo ingaggiò per la stagione 1982-83. Juary fece fatica ad integrarsi nella squadra milanese e lasciando il club dopo una sola stagione e due gol all’attivo. Dopo si trasferì all’Ascoli dove ritrovò parte della sua forma migliore e infine alla Cremonese prima di approdare in Portogallo.

L’imitazione di Lino Banfi

Tra i suoi segni identificativi quando metteva a segno una rete, la celebre danza accanto alle bandierine dei calci d’angolo. Divenne così tanto un must che anche l’attore italiano Lino Banfi l’ha riprodotta all’interno del film “Bar dello Sport” esultano allo stesso modo del brasiliano dopo aver fatto 13 in una schedina del Totocalcio.

Il cordoglio dell’Avellino

“L’U.S. Avellino 1912, addolorata per la notizia della scomparsa di Jorge Juary dos Santos Filho, uno dei simboli del club biancoverde avendo collezionato in serie A con l’Avellino 34 presenze e 13 gol, contribuendo a due salvezze nelle stagioni 1980/81 e 1981/82, esprime sincero cordoglio alla famiglia dell’ex calciatore ed allenatore brasiliano”, è il messaggio che la squadra campana scrive sui canali social ricordando Juary.

Il messaggio della Cremonese

“Ciao Juary, il tuo ricordo e la tua allegria saranno sempre con noi. Cremonese in lutto per la scomparsa di Juary”, scrive il club lombardo sui canali social.

La nota dell’Inter

“FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Juary e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari”, scrive la società nerazzurra sul proprio sito web.