Il canovaccio delle partite casalinghe della Juventus si ripete: inizio tremebondo o giù di lì, fischi del pubblico e magari un gol di svantaggio. Poi, la riscossa. Così, contro i ciprioti dell’Omonia Nicosia, la squadra di Spalletti è andata sotto nel punteggio (uscita a vuoto di Neto, chiamato a difendere nuovamente la porta bianconera dopo nove anni), ha indispettito i propri tifosi esattamente come nell’ultimo turno di campionato contro il Venezia e poi ha rimontato: pareggio di Cambiaso (gol capolavoro, con un sinistro a giro finito all’incrocio dei pali) e rete da centravanti di uno che magari diventerà un centravanti vero. Ovvero

Jeff Ekhator, vent’anni appena compiuti e arrivato la scorsa estate dal Genoa: frenato per un paio di mesi e più da un guaio muscolare, ieri ha giocato per la prima volta da titolare e, servito da Conceiçao, ha segnato il gol numero uno della sua carriera in bianconero. Difficile immaginare che da qui in avanti possa rappresentare la soluzione ai problemi offensivi della truppa di Spalletti, ma intanto l’ex ct azzurro saprà di poter avere un’alternativa a Kolo Muani e Woltemade: le strade del mercato di gennaio magari porteranno altrove, però in una serata fredda e umida la Juve ha trovato almeno un motivo per accennare un sorriso. Che potrà diventare anche più convinto se Cambiaso

darà continuità alla prestazione di ieri: magari non sempre attenta in copertura, però impreziosita da un gol splendido e dalla sensazione che il peggio possa essere considerato alle spalle. Nel frattempo, festeggiati il terzo e il quarto gol (Conceiçao e Boga, entrambi molto positivi), la classifica in Europa League si conferma del tutto rassicurante e la qualificazione diretta agli ottavi di finale è sempre più vicina: il fatturato europeo è al momento decisamente superiore rispetto a quanto prodotto in serie A. Conference League: Borac-Atalanta 2-3.