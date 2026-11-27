Le discese scellerate e le risalite. Ecco il Milan che continua a viaggiare tra alti e bassi anche in Europa: un tempo e una manciata di minuti da dimenticare e poi una seconda frazione da incorniciare con un’altra pioggia di gol, 4 dopo i 5 rifilati al Frosinone. A dispetto delle tante assenze, forse troppe, addirittura 9, che hanno prima costretto Amorim a schierare 4 di piede mancino tutti insieme a centrocampo (Moreira, Hutchinson, Jashari e Rabiot) per poi modificare disegno tattico, mettendo qualche pedina giusta (Hutchinson) al posto giusto, da ala destra insomma. E così la serata che sembrava destinata a celebrare la storia di Lorenzo Pirola da Carate Brianza, scuola interista, poi passato al Monza di Berlusconi e Galliani, è diventata invece l’occasione per celebrare il ritorno del Milan in Europa league centrando il secondo successo del girone. Con altre tre sfide da affrontare, puntare ai play-off qualificazione non è più una impresa impossibile. Ma quello che conta è la scoperta del talento purissimo di un ragazzo inglese di 23 anni, Omari Hutchinson, origini giamaicane, arrivato in prestito all’ultimo giro di calcio-mercato estivo e capace di prendere per il bavero l’Olympiacos e rivoltarlo completamente. Perché è toccato a lui sfruttare il primo feroce contropiede, con uno scatto di 55 metri, chiuso da un sinistro liftato che ha ridato ossigeno ai rossoneri e rimesso la sfida compromessa sul binario della rimonta spettacolare. Sempre l’inglesino ha promosso, con un cross liftato, il 2 a 2 di Cisse e poi dettato l’assist per chiamare all’appello anche Pulisic entrato nella ripresa per sostituire Ramos toccato duro dai greci e trasformare quel Milan fragile e inoffensivo, in una macchina da gol. Ciò che risalta alla fine sono le vitamine dei ragazzi appena arrivati a Milanello, l’inglese appunto e Cisse che già nel primo tempo, preso di mira dai rivali, è andato vicinissimo all’1 a 1 dopo un contrasto vinto col portiere e deviato da terra salvata sulla linea ancora da Pirola. Persino Moreira, fino al termine poco efficace, è riuscito all’ultimo scatto a ricevere il delizioso cioccolatino di Pulisic e a incartare il comodo 4 a 2 con una rasoiata di sinistro. Ecco allora i gioielli di casa Cardinale che devono però essere assistiti anche da altri rinforzi a gennaio se davvero riuscissero a rimettere in piedi la qualificazione. Perché talune inefficienze (Estupinian, lo stesso De Winter, Diawara meno lucido del solito) concentrate nel settore difensivo (anche Maignan ha la sua responsabilità sul primo gol greco) non devono passare inosservati.