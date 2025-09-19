Atalanta-Lookman prove di disgelo

Pace fatta. Ieri all'ora di pranzo a Zingonia è andato in scena il tanto atteso chiarimento tra Ademola Lookman e Ivan Juric, che ha accolto positivamente i buoni propositi dell'attaccante nigeriano di tornare a far parte del gruppo squadra atalatino. Detto, fatto. Il numero 11, infatti, si è allenato nel pomeriggio per la prima volta insieme ai compagni dopo due mesi d'assenza e adesso viaggia spedito verso la convocazione per la gara di domenica sul campo del Torino. Possibile che Lookman giochi anche uno spezzone di gara per poi essere al meglio in vista degli impegni contro la Juventus e il Bruges in Champions.

Una schiarita che chiude la telenovela e riporta il sereno in casa nerazzurra dopo un'estate torrida quanto densa di polemiche. Ora che ha ritrovato il suo top player la Dea può tornare a guardare con ottimismo al prosieguo della stagione.