Askatasuna, Meloni a Torino per far visita agli agenti feriti. Almeno due arresti per gli scontri

Giorgia Meloni non ci sta. Dopo la guerriglia urbana scoppiata ieri a Torino, la presidente del Consiglio è andata nel capoluogo piemontese per incontrare chi è rimasto ferito negli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna.

La premier è andata all'ospedale Molinette dove sono ricoverati alcuni dei militari feriti. Tra loro Alessandro Calista, 29 anni, il poliziotto pestato da un gruppo di manifestanti.

29 agenti portati in ospedale

Sono 29 gli appartenenti alle forze dell'ordine che ieri sono stati portati in diversi ospedali torinesi dopo essere rimasti feriti negli scontri avvenuti durante la manifestazione pro Askatasuna. Uno è ancora in osservazione al Cto, altri due (uno dei quali è l'agente del reparto mobile di Padova aggredito dai dimostranti) sono alle Molinette.

Almeno due arrestati e tre denunciati

Intanto, per gli scontri, sono almeno due le persone arrestate a Torino e portate in carcere. Uno è un giovane residente nel capoluogo piemontese. Si ha notizia di giovani donne rilasciate e denunciate a piede libero. Ieri, le persone fermate e portate in questura per gli accertamenti sono state in tutto una decina.

103 i feriti, almeno 24 tra forze dell'ordine

Nel corso della manifestazione ,Azienda Zero, attraveso la Centrale Operativa del 118 di Torino, ha gestito complessivamente il trasferimento di 103 feriti. I pazienti sono stati così distribuiti: al Cto 25 pazienti di cui 23 codici verdi + 2 gialli ricoverati in osservazione (1 rappresentante delle forze dell'ordine e un manifestante); alle Molinette 26 pazienti di cui 23 codici verdi, 1 codice arancione, 2 azzurri; al Giovanni Bosco 9 pazienti tutti codici verde/azzurro (4 manifestanti e 5 rappresentati delle forze dell'ordine); a Gradenigo 20 pazienti di cui 18 codici verdi, 1 azzurro (manifestante) e 1 codice arancione; al Mauriziano 5 pazienti tutti codici azzurri, tutti delle forze dell'ordine; al Martini 9 feriti, tutti delle forze dell'ordine; al Maria Vittoria 9 pazienti. Altri feriti non conteggiati in questo bilancio potrebbero essersi recati autonomamente in pronto soccorso.

Meloni: "Lo stato non arretra di fronte alla violenza di finti rivoluzionari"

La premier Meloni ha affidato ai social le prime parole per commentare gli scontri a Torino. Scrontri che definisce un fatto "Grave e inaccettabile". "Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta e aggressioni organizzate, fino a colpire un blindato della Polizia. Le immagini dell’agente aggredito parlano da sole: non siamo di fronte a manifestanti, ma a soggetti che agiscono come nemici dello Stato", ha scritto su Instagram Giorgia Meloni.



"A farne le spese sono state le Forze dell’ordine, costrette a fronteggiare una vera guerriglia urbana, e alcuni giornalisti, aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro. A loro va la mia piena solidarietà, insieme a quella ai cittadini danneggiati, che hanno pagato il prezzo di una violenza cieca e deliberata.



Questi non sono dissenso né protesta: sono aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta. E per questo devono essere trattate per ciò che sono, senza sconti e senza giustificazioni", ha continuato.



E ha concluso: "Il Governo ha fatto la sua parte, rafforzando gli strumenti per contrastare l’impunità. Ora è fondamentale che anche la Magistratura faccia fino in fondo la propria, perché non si ripetano episodi di lassismo che in passato hanno annullato provvedimenti sacrosanti contro chi devasta le nostre città e aggredisce chi le difende. Difendere la legalità non è una provocazione: è un dovere.

Lo Stato non arretra di fronte alla violenza di finti rivoluzionari abituati all’impunità e sta, senza ambiguità, dalla parte di chi indossa una divisa, di chi fa informazione e di chi rispetta le regole della convivenza civile".