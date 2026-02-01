Belen trasloca, Andrea Iannone e il post sibillino sulle donne, Ilary Blasi "bigama"

Weekend tempo di gossip. C'è chi cambia casa (Belen Rodriguez), chi pubblica post ambigui (Andrea Iannone), chi sembra essere al centro di un triangolo amoroso (Ultimo e Jacqueline) e chi, invece, si prepara a vivere un marzo di fuoco (Ilary Blasi).

Ilary Blasi, Grande Fratello, divorzio e nozze con Bastian: il suo marzo di fuoco

Marzo sarà un mese impegnativo per Ilary Blasi. La conduttrice romana tornerà in tv alla guida del Grande Fratello dopo lo scandalo Signorini, ma affronterà anche l'ultimo atto del divorzio da Francesco Totti. Il 21 marzo Ilary tornerà in tribunale e il giudice potrebbe mettere la parola fine alla lunga battaglia con il Pupone, rendendola di nuovo una donna "libera". Secondo gli esperti di gossip questo addio definitivo potrebbe aprire un nuovo interessante scenario: le nozze con Bastian Muller. In molti danno il "sì, lo voglio" con il tedesco come imminente (qualcuno ipotizza addirittura giugno) ma lei tergiversa, non conferma e anzi scherza: "Al momento sono ancora sposata, mi volete bigama? ".

Andrea Iannone, il post sibillino per Elodie (o Rocio?): "Le donne vanno e vengono"

Mentre Rocio è stata paparazzata con un altro uomo in un locale di Roma, Andrea Iannone si lecca le ferite dopo la fine della relazione con Elodie. Anche se mancano i proclami ufficiali, la storia tra la cantante e il pilota di motociclismo sembra essersi definitivamente conclusa e l'ultimo post pubblicato da Iannone sulla sua pagina Instagram pare confermarlo tra le righe di una citazione. "Giorno dopo giorno", ha scritto lo sportivo condividendo alcune foto della sua ultima settimana. Poi ha pubblicato una frase sibillina che sembra essere rivolta proprio all'ex fidanzata: "Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava ragazza". I più maligni sospettano che la frase sia rivolta anche ad altre ex famose del pilota e qualcuno ha tirato in ballo Belen e Giulia De Lellis. Chissà.

Ultimo, Jacqueline e il presunto tradimento: cosa c'entra Matteo Paolillo

Il gossip che vede protagonista Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo e il presunto tradimento di quest'ultima tiene banco da giorni. A lanciare lo scoop è stato Gabriele Parpiglia, ma l'indiscrezione è stata smentita. Da chi? Non dal cantante né tanto meno dalla compagna, piuttosto dall'attore di "Mare Fuori" Matteo Paolillo, colui che - secondo Parpiglia - avrebbe avuto un fugace flirt con Jacqueline. " Questi gossip mi fanno proprio ridere. Non c'è niente di vero ", ha dichiarato Paolillo attraverso i suoi profili social, mettendo un punto al gossip.

Belen cambia casa: nuova vita e quartiere diverso. Ecco dove si trasferisce

A distanza di poco meno di un anno dall'ultimo trasloco Belen Rodriguez è pronta a mettere abiti e suppellettili negli scatoloni e a trasferirsi di nuovo. Milano rimane la città dove l'argentina ha scelto di vivere, lavorare e crescere i suoi figli, ma il quartiere cambia. Dopo aver vissuto per diversi anni (ma in case diverse) in zona Moscova, la showgirl ha deciso di trasferirsi in un quartiere più elegante, Brera. Il settimanale Oggi riferisce che il nuovo appartamento, dove Belen si sta trasferendo, all'ultimo piano di un palazzo storico.

Sommersa dagli scatoloni e impegnata, in contemporanea, in nuovi progetti di lavoro (compreso Sanremo), Belen è sparita dai social, ma ha comunque rassicurato i suoi fan: "Sto traslocando ma ci sono". Non rimane che attendere l'home tour.