Azzurri Partner Day, a Covercano una giornata con le aziende che sostengono le Nazionali

Una giornata intensa, ricca di emozioni; di quelle che rimangono nei ricordi dei protagonisti, di chi ha vissuto momenti densi di sensazioni positive. Il primo giorno di raduno dei ragazzi di Gattuso è stato scandito dall'Azzurri Partner Day, il tradizionale incontro che la Figc promuove con l'obiettivo di rafforzare il legame esistente con le aziende che sostengono le Nazionali italiane di calcio. È stata anche un'occasione di confronto sulle rispettive strategie, tra sorrisi e momenti vissuti insieme, come una squadra.

''L'Azzurri Partner Day - ha sottolineato il Chief Revenue Officer della Figc, Giovanni Valentini - è evento esclusivo, ormai un appuntamento costante sul calendario, che la Federazione organizza per far vivere una giornata speciale a tutti i nostri partner commerciali. Siamo convinti che il clima di condivisione che si crea sia fondamentale per portare ad una partnership ancora più sinergica e di valore''. Gli ospiti presenti a Coverciano, rappresentanti delle varie aziende partner degli Azzurri, hanno pranzato insieme ai calciatori e allo staff della Nazionale e quindi hanno assistito sia alla conferenza stampa del Ct Gattuso direttamente nell'aula magna di Coverciano, sia alla seduta di allenamento, la prima di questo raduno.

Nel pomeriggio inoltre l'aula magna è stata anche lo scenario di un altro incontro - dal titolo 'Leonardo Bonucci si

racconta ai partner' - vissuto dagli ospiti del Centro Tecnico Federale, che hanno potuto seguire e porre domande all'attuale assistente del commissario tecnico e quarto calciatore di sempre con più presenze in azzurro (121).