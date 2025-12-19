Brozovic, voglia d’Italia ma a tinte bianconere

Nostalgia canaglia. Marcelo Brozovic non sa se restare in Arabia all'Al Nassr, che gli garantisce uno stipendio mostruoso: 22 milioni all'anno.Il croato è in scadenza a giugno e tornerebbe volentieri in Italia, decurtandosi l'ingaggio. Improbabile il rewind all'Inter. Forse l'unica strada potrebbe essere la Juve di Spalletti (lo inventò regista). Al momento però dalla Continassa appaiono freddini...
