Buona la prima di Baldini sulla panchina dell’Italia: la Nazionale dei giovani supera 1-0 il Lussemburgo

Messa da parte la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali, l’Italia guidata da Silvio Baldini vince 1-0 nel match amichevole contro il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg. Nel primo tempo gli Azzurri ci mettono mezz’ora per carburare gli azzurri poi sprecano due buone occasioni con Pisilli e Koleosho. Ad inizio ripresa sblocca il match Pio Esposito con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. L’Italia va ancora vicina al gol con il palo colpito da Pisilli. Poi spazio ai tanti giovani, protagonisti di queste convocazioni. Tra tutti spicca l’attesissimo Samuele Inàcio, attaccante classe 2008 e figlio dell’ex Napoli Pià, passato dall’Atalanta al Borussia Dortmund.

Tempo di esperimenti per il tecnico toscano, chiamato a dirigere la nazionale prima della nomina del nuovo ct. Per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, il ct ad interim ha scelto la linea verde, affidandosi in larga parte al blocco dell’Under 21. La rosa, con un’età media di 20 anni e mezzo, comprende infatti 4 classe 2008, 3 classe 2006, 7 classe 2005 e 9 classe 2004. A guidare una nidiata di giovani c’è il capitano Donnarumma, oltre ad elementi già nel giro della Nazionale maggiore come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Pio Esposito. Appuntamento quindi al prossimo impegno amichevole contro la Grecia, in programma domenica 7 giugno al Pankritio Stadium di Heraklion, sull'isola di Creta.

La partita

L’Italia parte col freno a mano tirato, poi comincia a sciogliersi. Al 24’ Lipani, servito da Pisilli serve Pio Esposito, che di tacco sfiora il vantaggio. L’attaccante dell’Inter funge da boa centrale e al 32’ ancora di tacco, serve Pisilli, che aggira anche il portiere Miris e calcia sull’esterno della rete. In chiusura buona occasione per Koleosho, la sua conclusione non riesce però ad impensierire il portiere del Lussemburgo. Nella ripresa gli Azzurri partono subito forte. Al 47’ ci prova Ndour con una conclusione fuori misura. Passano due minuti e si sblocca il match. Sul corner di Pisilli stacca di testa Pio Esposito, che sorprende Moris e mette in rete. Ora l’Italia è più sciolta. Al 59’ servito da Koleosho, Pisilli centra il palo di sinistro. Al 66’ gran sinistro di Bartesaghi, mura la difesa del Lussemburgo. Comincia la girandola dei cambi. Grande occasione per il neo entrato Fini, che tutto solo non trova la porta. Al 77' gli Azzurri vanno di nuovo vicini al raddoppio con Camarda. Poi il match si spegne con l'ingresso di tanti giovani debuttanti fino al fischio finale

Il tabellino

LUSSEMBURGO (4-5-1) - Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto; V.Thill (78’ S. Thill), Martins, Olesen (87’ Gonçalves), Moreira (86’ Duarte), Bonhert (66’ Kamadani); Sinani (88’ Curci). Ct: Jeff Strasser

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Favasuli (68’ Fortini), Comuzzo (76’ Mane), Chiarodia, Bartesaghi (89’ Anahor); Pisilli,

Lipani (76’ Dagasso), Ndour; Cherubini (67’ Fini), Pio Esposito (75’ Camarda), Koleosho (90’ Inàcio). Ct: Silvio Baldini

Marcatori: Pio Esposito (I) 49’

Ammoniti: Lipani (I), Carlson (L)

Arbitro: Joey Kooij (Olanda)