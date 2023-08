Cagliari-Inter: ecco chi scende in campo e dove vederla

Questa sera l'Inter di Simone Inzaghi dovrà rispondere a Milan e Napoli che hanno vinto le prime due di campionato e che nell'ultimo turno hanno vinto rispettivamente contro Torino e Sassuolo. I nerazzurri sono reduci dal convincente esordio casalingo contro il Monza di Raffaele Palladino sconfitto per 2-0. Di contro il Cagliari, avversario dell'Inter questa sera alle ore 20.45, viene dal pareggio senza reti maturato contro i granata di Ivan Juric e sogna di fare un primo sgambetto ad una big. Entrambe le squadre arrivano a questo impegno con qualche defezione: Francesco Acerbi e Alexis Sanchez tra le fila dei nerazzurri, Rog, Lapadula e Mancosu tra le fila dei sardi. Alla vigilia della sfida ha parlato solo Caudio Ranieri con Simone Inzaghi che non ha rilasciato alcuna dichiarazione. "Voglio un Cagliari più pratico che bello", le parole del tecnico del Cagliari.

Chi gioca e chi no e come stanno le squadre

Nell'Inter Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi all'undici che ha sconfitto il Monza con gli unici due ballottaggi tra Mkhitaryan-Frattesi e Thuram-Arnautovic che dovrebbero essere vinti rispettivamente dall'armeno e dal francese con il centrocampista italiano e il gigante austriaco pronti ad entrare a gara in corso. Tra le fila del Cagliari, invece, Ranieri si affida ancora al giovane Oristanio in attacco (di proprietà proprio dell'Inter con l'esperto Pavoletti al suo fianco e con il giovane Luvumbo pronto a subentrare con la sua freschezza fisica. Entrambe le squadre hanno fatto vedere buone cose all'esordio con i nerazzurri che hanno vinto la propria sfida interna contro il Monza, con i sardi che da neopromossi hanno strappato un punto importante in casa di una squadra come il Torino che nella passata stagione ha disputato un ottimo campionato e dato filo da torcere a chiunque.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio, Pavoletti. Allenatore: Ranieri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Michel Fabbri (Ravenna)

Dove vedere Cagliari-Inter

Cagliari-Inter è il Monday Night della seconda gironata di campionato e sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Chi possiede un abbonamento a Sky e Dazn potrà seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN 2 (numero 214 di Sky).