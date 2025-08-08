Il calcio italiano? Più donne che uomini da Pallone d’oro

Sofia Cantore e Cristiana Girelli sono entrate nella storia: mai due italiane erano state in lizza per il Pallone d'Oro femminile. Le ragazze, insomma, hanno fatto meglio dei maschi, visto che per quanto riguarda il Pallone d'Oro degli uomini l'unico nostro rappresentante in attesa dell'assegnazione del trofeo il 22 settembre sarà Gianluigi Donnarumma. Un 2-1 platonico, nessuno dei nostri vincerà, però è un sorpasso significativo, merito anche di un Europeo femminile vissuto da protagoniste.

Donnarumma che come tutta la sua squadra, il Paris Saint-Germain, sarà ultra-rappresentato nella classifica del premio di 'France Football', la rivista che ieri ha reso noti i finalisti, 30 a testa, per le categorie maschili e femminili. Il Psg ha 9 candidati e il favorito assoluto stando alle quote è l'attaccante Dembelé. Certo, il francese dovrà guardarsi le spalle da pretendenti non da poco come Lamine Yamal del Barcellona e Palmer del Chelsea. Una sorpresa 'alla Rodri' come lo scorso anno, quando pareva tutto apparecchiato per il trionfo di Vinicius, non è da escludere. Tra i 30 in lizza troviamo anche tre che militano in Serie A: due dell'Inter (Dumfries e Lautaro Martinez) e uno del Napoli (McTominay).

Italia che va forte in compenso tra gli allenatori. 'France Football' infatti ha comunicato i cinque candidati al 'Johann Cruijff Trophy' e due sono di casa nostra: Enzo Maresca del Chelsea e Antonio Conte, leader carismatico del Napoli. Il favorito sembrerebbe Luis Enrique, a proposito del Psg, ma i tre schiaffoni (virtuali) presi dall'allenatore spagnolo dal Chelsea nella finale del Mondiale per Club, con tanto di rissa a fine partita dopo la sconfitta, potrebbero spingere i giurati verso Maresca, che ha vinto anche la Conference League. Del resto un anno fa nella prima edizione del 'Johann Cruijff Trophy' aveva prevalso Carlo Ancelotti.

Non solo allenatori comunque, per l'Italia. Tornando a Donnarumma, Gigio non ha chance di vincere il Pallone d'Oro, ma è in pole position per il trofeo Yashin, che si assegna al miglior portiere della stagione. Avendo fatto incetta di trofei con il Psg, molte volte salvando la baracca dei suoi, non si vede come possa sfuggirgli il trofeo.

Certo, i parigini giusto ieri hanno ufficializzato l'arrivo del collega Chevalier dal Reims per 40 milioni: a Donnarumma scade il contratto nel 2026 e non si sta parlando di rinnovi. Comunque è l'unico italiano in lizza per il Pallone d'Oro; anche se le ragazze, numericamente, hanno fatto meglio.