Calciomercato, tra colpi e sogni: salta tutto per Pubill all'Atalanta, giallo dopo le visite mediche

- Era fatta per il passaggio di Marc Pubill all’Atalanta, ma ora è tutto saltato: l’esterno spagnolo ieri è arrivato in città e nelle scorse ore si è parlato di un supplemento di visite mediche per delle criticità emerse. Il calciomercato italiano si tinge così di giallo. I bergamaschi hanno deciso di abbandonare la pista che avrebbe portato al 21enne; adesso si valutano altri profili come Wesley del Flamendo e Williams del Nottingham Forrest.

- Il faccia a faccia tra la Juventus e l’Atalanta è stato positivo: il futuro di Teun Koopmeiners si sta via via definendo e presto la telenovela italiana di calciomercato potrebbe finire. Ieri i bianconeri hanno incontrato i bergamaschi e il primo obiettivo è stato raggiunto: il disgelo tra le parti. I club sono disposti a trattare senza ideologie per il centrocampista olandese. Ora la Vecchia Signora dovrà presentare un’offerta in grado di convincere i nerazzurri, avvicinandosi magari alla soglia dei 55-60 milioni di euro. Ma comunque l’Atalanta vuole farsi trovare pronta prima di dare il via libera alla cessione di Koopmeiners. Il pallino della dirigenza bergamasca è Matt O'Riley, ma i contatti con il Celtic per il centrocampista sono piuttosto complicati: un accordo non è stato ancora provato e si spera nel nuovo rilancio per siglare l’intesa. Comunque i nerazzurri vogliono coprirsi e poi salutare Koop.

- È il giorno di Emerson Royal al Milan. Il terzino destro brasiliano, arrivato ieri in città, è pronto a legarsi con i rossoneri: si attende l’ufficialità dopo le visite mediche di rito e poi inizierà la sua avventura a disposizione di mister Fonseca. Il 25enne, che ha scelto la maglia numero 22, arriva dal Tottenham per 15 milioni di euro. In uscita occhio a Pierre Kalulu: la Juventus ci sta provando per il difensore francese (circa 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus) che gradirebbe la destinazione, ma il prestito con diritto di riscatto non convince il Milan.

- Il Napoli ha definito i dettagli per l'arrivo di Marco Brescianini dal Frosinone. Il centrocampista domani mattina si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart. Arriva in prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

- La Fiorentina accoglie ufficialmente Amir Richardson del Reims. Il nuovo centrocampista viola, nato nel 2002, è stato acquistato a titolo definitivo.

- Quale sarà il futuro di Daniele Rugani? Il difensore italiano è lontano dalla Juventus e in testa ha il grande sogno: l’Ajax. Il 30enne ha accettato da tempo la proposta arrivata dagli olandesi, che però - prima di formalizzare il tutto - attendono una cessione. Intanto, avverte Alfredo Pedullà, è spuntata un’altra pista dagli Emirati Arabi che potrebbe diventare calda qualora l’affare con l’Ajax non dovesse sbloccarsi.

- Il Como è a un passo da Rodri Sanchez. I dialoghi con il Betis Siviglia sono in stato avanzato e nelle prossime ore potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca per accogliere in Italia il centrocampista spagnolo 24enne. Gianluca Di Marzio parla di un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 6-6,5 milioni.

- La pazienza del Torino sta per finire: l’arrivo di Robin Gosens dall’Union Berlino resta incerto e la dirigenza non intende perdere altro tempo. Perciò i granata hanno messo il piede sull’acceleratore per individuare un sostituto sulla fascia sinistra: si tratta di Borna Sosa, laterale mancino della nazionale croata che indossa la maglia dell'Ajax. Il classe ‘98 è vicino alla squadra piemontese in prestito oneroso con diritto di riscatto.

- Il Parma si prepara a dare il benvenuto a Pontus . L’ala svedese classe ‘99 rafforzerà la squadra di mister Pecchia: dopo aver indossato la maglia del Lecce nella scorsa stagione, ora il ragazzo è pronto a prendersi la scena con i neopromossi gialloblu.