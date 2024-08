Calciomercato, tra colpi e sogni: si apre un nuovo tormentone? Dybala verso l'Arabia

Ascolta ora 00:00 00:00

- Un altro tormentone di calciomercato è pronto a prendersi la scena in Italia. Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Verso ora di pranzo si è tenuto un incontro tra l'agente dell’attaccante argentino e gli emissari arabi dell'Al Qadsiah; la Roma ha autorizzato il giocatore a trattare. L’addio del classe ‘93 a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A sarebbe clamoroso. Ora bisognerà vedere se i club raggiungeranno l’accordo sulla cifra del trasferimento. Le parti si aggiorneranno nuovamente, fermo restando che la Joya non ha ancora preso una decisione definitiva perché vuole pensarci su.

- La Fiorentina vuole evitare sorprese e stringe per Albert Gudmundsson. Le prossime ore di calciomercato sono cruciali e a stretto giro si potrebbe formalizzare l’arrivo dell’attaccante islandese a Firenze. A breve il tutto si dovrebbe sbloccare per consentire al calciatore del Genoa di indossare la maglia viola. Intanto i gigliati ufficializzano il rinnovo del portiere Pietro Terracciano.

- Una volta definito il passaggio di Gudmundsson alla Fiorentina, la Juventus potrebbe affondare per Nico Gonzalez: l’esterno d’attacco dei viola è un obiettivo primario dei bianconeri, che può già godere del gradimento dell’argentino 26enne. Il domino di calciomercato italiano è pronto a partire. È ufficiale la risoluzione consensuale del contratto di Wojciech Szczesny: il portiere polacco e la Vecchia Signora si salutano dopo sette stagioni trascorse insieme.

- Dal suo canto il Genoa non intende farsi trovare impreparato di fronte alla partenza di Gudmundsson. Sono due i profili principali che il Grifone sta monitorando: si tratta di Fabio Silva (classe 2002 di proprietà del Wolverhampton) e di Anton Matkovic (attaccante 18enne dell'Osijek).

- Il Napoli è a un passo da Billy Gilmour. Il centrocampista ha dato totale disponibilità ai partenopei, che nelle prossime ore contano di limare gli ultimissimi dettagli con il Brighton per un’operazione da 12 milioni di euro più 3 di bonus. Gli azzurri hanno fatto un tentativo anche per Scott McTominay, ma il Manchester United non ha aperto alla formula del prestito per il centrocampista scozzese.

- L’Inter è alla ricerca di un difensore centrale, in particolare di un profilo giovane di prospettiva. Gli ultimi nomi finiti sul taccuino nerazzurro sono Tomas Palacios (classe 2003 del Talleres) e Mikayil Faye (20enne del Barcellona).

- L’Atalanta è pronta a mettere il piede sull’acceleratore per Wesley, esterno brasiliano del Flamengo. Nelle prossime ore verrà formulata una nuova offerta per tentare di raggiungere l’intesa tra i club.

- La Roma lavora per Jeremie Boga. L’attaccante 27enne è un obiettivo dei giallorossi, che però dovrà trovare l’intesa con il Nizza.

- Il Torino tiene vivi i contatti per Flavius Daniliuc. I piemontesi sono interessati al difensore della Salernitana, che a oggi sembra essere il favorito per vestire la maglia granata.

- Ora è ufficiale: Pontus Almqvist è un nuovo giocatore del Parma. L’esterno offensivo, che arriva dal Lecce, è stato acquistato dai gialloblu a titolo definitivo. I neopromossi hanno inoltre dato il benvenuto a Matteo Cancellieri, attaccante esterno della Lazio, a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

- Il Lecce

accogliedalla Salernitana a titolo definitivo. Il centrocampista maliano classe '96 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per la stagione successiva.