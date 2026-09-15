Cambiano i protagonisti non l’esito: il Como vola

Dopo tante scorpacciate di reti e spettacolo, una vittoria soffrendo per il Como che regola il Parma 2-1, continuando però la propria corsa nelle zone alte del campionato. Ramon e Kaiki, due difensori, per una volta prendono il posto degli attaccanti: rispettivamente zampata su cross di Nico Paz e tocco ravvicinato del terzino. Certo, i lariani hanno lasciato per strada occasioni ghiotte agli emiliani, con Romero protagonista: palo e poi gol per l’argentino. Per larghi tratti comunque padroni di casa in controllo, prima di abbassare inevitabilmente la guardia già sull’1-0. Il doppio fronte con la Champions pesa, ma era preventivabile così come l’ampio turnover di Fabregas (5 cambi rispetto al Lipsia). Sottotono Baturina e Diao, Kean titolare al posto di Douvikas generoso ma inconcludente. Parma volitivo, una volta calato il Como, la sensazione è di una grossa assenza di qualità per gli emiliani: la stagione in compenso è ancora lunga.