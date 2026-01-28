Champions, la Juventus spreca una grossa occasione a Monaco: finisce solo 0-0

Senza attaccanti non si va lontano. L’undici di Spalletti torna a Torino dalla trasferta nel principato con un solo punto e la consapevolezza di essersi lasciati scappare una grossa occasione per approdare agli ottavi di Champions League. I bianconeri soffrono per lunghi tratti l’intraprendenza del Monaco, che si vede annullare nel primo tempo un gol di Balogun per un fallo su Kalulu e rischia più volte si andare sotto. Nella ripresa, nonostante l’inserimento di Yildiz ed Adzic, la Juventus non riesce ad esprimere un gioco propositivo e deve accontentarsi di uno 0-0 che serve davvero poco. Bianconeri che chiudono solo 13° nel girone unico di Champions League e dovranno quindi passare dalle forche caudine dei playoff.

Più Monaco, annullato il gol di Balogun

La Juventus arriva al Louis II con tre vittorie consecutive in Champions ed il trionfo contro il Napoli alle spalle ma le possibilità di approdare direttamente agli ottavi sono davvero poche. La partenza dei bianconeri è orribile, con un disimpegno assurdo del portiere di coppa Perin che regala un assist a porta vuota ad Akliouche. Se l’avanti monegasco sbaglia clamorosamente il tiro al volo, la Juventus non sembra in grado di contrastare il prolungato possesso palla dei biancorossi: per vedere il primo squillo di Openda bisogna aspettare il 10’ ma il belga è contrastato da Zakaria quando arriva a tirare in porta. Se il pallone di Kalulu per Openda è un filino troppo lungo, l’ex milanista è messo a terra sul rovesciamento di fronte da Balogun, che poi batte Perin: il fallo è però chiaro e l’arbitro annulla il vantaggio del Monaco. I bianconeri insistono sulla corsia destra con Kalulu e Conceiçao ma Spalletti non sembra molto convinto della prestazione dei suoi: a circa metà del primo tempo indica a David e Yildiz di iniziare a scaldarsi.

A complicare la vita alla Juventus sono alcune disattenzioni della difesa in fase di costruzione: Kelly serve involontariamente Balogun, che lascia partire un cross molto insidioso, deviato in angolo proprio dal difensore inglese. Il finale del primo tempo è decisamente più vivace e quasi tutto targato Monaco: al 31’ è Vanderson a seminare Cabal e costringere Perin ad una parata non semplice per evitare il vantaggio dei padroni di casa. Qualche minuto dopo, Balogun approfitta di una scivolata di Bremer per provare un cross, liberato da Kelly ma è Vanderson a rendersi ancora pericoloso con un tiro insidioso dalla distanza. Il Monaco ora ci crede ed il tiro di Teze non è affatto velleitario: nonostante la grande distanza finisce fuori di davvero poco. Nel momento peggiore per i bianconeri, ecco che Openda riesce ad impegnare la difesa monegasca: al 43’ bel lancio profondo di Miretti per McKennie. Il texano non riesce a tirare ma riesce a fornire una buona palla al belga, che tira ma trova solo la deviazione di un difensore.

Juve sterile, il Monaco non punge

Al rientro in campo dall’intervallo, ecco i primi due cambi per Spalletti: dopo un primo tempo ben sotto la sufficienza, fuori Conceiçao e Miretti, spazio a Yildiz ed Adzic. La ripresa dei bianconeri è di tutt’altro segno rispetto al primo tempo: Kalulu si fa largo sulla tre quarti e viene steso da dietro da Vanderson, guadagnando una punizione interessante per la Juventus. Al 50’ tocca a McKennie raccogliere un bel lancio lungo e mettere un bel cross teso sulla corsa di Openda: peccato che l’avanti belga non riesca a coordinarsi e grazi Kohn. La risposta arriva tre minuti dopo grazie al tiro da fuori di Caio Henrique: non male l’idea ma tiro troppo centrale per ingannare Perin. I bianconeri, dopo un inizio incoraggiante, non trovano lo spunto giusto per scardinare una difesa attenta come quella dei padroni di casa. Partita sicuramente poco spettacolare anche se il Monaco ci prova con maggiore regolarità: al 58’ è il russo Golovin a lanciare lungo sulla corsa di Coulibaly ma il suo cross verso il centro viene subito abbrancato in uscita da Perin. Nonostante siano i padroni di casa a dover far risultato ad ogni costo, il pubblico sugli spalti è in gran parte bianconero.

Se la Juventus non riesce a pungere in avanti nonostante un Kalulu piuttosto propositivo sulla destra, ad esprimere il calcio migliore e rendersi più pericoloso è l’undici di casa. Se Bremer riesce a spazzare il cross insidioso di Vanderson, il tiro da posizione molto defilata di Camara un paio di minuti dopo sorvola non di molto la traversa. A rischiare di costare carissimo ai bianconeri sono le disattenzioni dei centrocampisti: quando al 73’ Golovin scippa un pallone ad Adzic, Balogun sarebbe in ottima posizione ma calcia malissimo col piattone. Al 75’ arrivano altri due cambi per Spalletti: fuori Cabal e Koopmeiners, spazio a Zhegrova e Cambiaso ma la partita continua a rimanere tra le più brutte dell’anno. Il Monaco prova a chiudere in avanti a caccia del gol che varrebbe la vittoria ma né Vanderson né il nuovo entrato Tete sono in grado di impensierire la difesa bianconera. Spalletti fa entrare David al posto di Thuram per un finale lancia in resta che, però, non riesce a materializzarsi. La gara si chiude con un pareggio a reti bianche che non serve a nessuno: a masticare più amaro di tutti sono chiaramente i bianconeri, che si sono lasciati sfuggire un’occasione monumentale di passare direttamente agli ottavi.

Il tabellino

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Kehrer, Teze, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Coulibaly (78’ Bamba), Golovin (88’ Ouattara); Balogun. Allenatore: Sébastien Pocognoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal (75’ Cambiaso); Koopmeiners (74’ Zhegrova), Thuram (83’ David); Conceiçao (46’ Yildiz), Miretti (46’ Adzic), McKennie, Openda. Allenatore: Luciano Spalletti

Marcatori: -

Ammoniti: 17’ Pogognoli (M), 64’ Kehrer (M), 71’ Camara (M), 77’ Yildiz (J), 85’ Adzic (J)

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez (Spagna)