Provedel salva la Lazio con un gol all'ultimo respiro: finisce 1-1 contro l'Atletico

Inizia con un pareggio (1-1) il cammino della Lazio in Champions League contro l'Atletico Madrid all'Olimpico. I biancocelesti pareggiano in pieno recupero grazie ad un gol di testa del portiere Ivan Provedel, eroe della serata nella sfida valida per la prima giornata del Gruppo E.

Era impegno complicato, quello di stasera, per la squadra di Sarri contro l'Atletico di Diego Simeone, che conferma ancora una volta le sue peculiarità di squadra ostica ed esperta. Il pareggio finale, arrivato nella maniera più impensata, premia il forcing finale dei biancocelesti, praticamente ad un passo dalla quarta sconfitta stagionale. Si morde le mani invece l'Atletico che , arrivato all'Olimpico molto rimaneggiato, può recriminare per aver fallito più volte il raddoppio.

La Lazio prova a fare la partita ma va sotto immeritatamente alla mezz'ora. Il giapponese Kamada devia in maniera decisiva una conclusione da fuori del classe 2003 Pablo Barrios e batte Provedel. Nella ripresa errore clamoroso di Immobile, che servito da Felipe Anderson, non approfitta di un errato rinvio di Oblak. Gli spagnoli tengono meglio il campo e sfiorano il raddoppio in varie occasione (palo di Morata e due grandi interventi di Provedel su Griezmann e Lino). La Lazio lotta fino alla fine ma pecca un po' di lucidità nell'ultimo passaggio. Il muro dei Colchoneros resiste fino al 95'. All'ultima azione ci pensa proprio Provedel, in avanti per l'ultimo assalto, a correggere in rete un cross di Luis Alberto.

Nell'altro incontro del Gruppo E, il Feyenoord supera il Celtic 2-0. Prossimi incontri il 4 ottobre Celtic-Lazio e Atletico-Feyenoord.

La partita

Diverse sorprese in casa biancoceleste, con Sarri che lancia in difesa Patric e Pellegrini insieme a Marusic e Romagnoli davanti a Provedel. A centrocampo Vecino a centrocampo, mentre Kamada si aggiudica il ballottaggio con Guendouzi nel mezzo accanto a Luis Alberto. Tridente d'attacco con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Molto compatto lo schieramento di Simeone che fa la conta degli indisponibili. Tra i pali Oblak, difesa a tre con Savic, Witsel, Hermoso; esterni Molina e Lino. Centrocampo a tre con Barrios, Saul e Llorente. Coppia d'attacco Morata e Griezmann.

Primo tempo

Dopo una lunga fase di studio, il primo tiro in porta è della Lazio. Al 12' ci prova Kamada, para senza problemi Oblak. Al 19' Griezmann si invola verso la porta della Lazio ma perde troppo tempo prima di calciare. La conclusione del francese viene fermata dall'intervento di Romagnoli. Al 30' passa l'Atletico. Ci prova da fuori Barrios, deviazione decisiva di Kamada su cui non può nulla Provedel. Si fa male Pellegrini al suo posto entra Lazzari. I biancocelesti provano una reazione ma i Colchoneros si difendono bene senza concedere spazi. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

Si fanno vedere gli spagnoli. Al 50' conclusione dalla distanza di Witsel, è pronto Provedel in due tempi. Al 56' occasione clamorosa sprecata dalla Lazio. Felipe Anderson intercetta un rinvio errato di Oblak, la palla finisce sui piedi di Immobile che fallisce un rigore in movimento calciando sul portiere sloveno. Arrivano due cambi per Sarri: dentro Guendouzi e Isaksen, fuori Kamada e Felipe Anderson. L'Atletico va due volte vicino al gol, prima con Morata, la sua conclusione accarezza il palo poi è Griezmann ad impegnare Provedel.

Gli spagnoli insistono e sfiorano la rete con l'esterno sinistro Lino, salva ancora Provedel. Reagisce la Lazio, al 71' cross insidioso di Zaccagni, fermato da un'ottima deviazione di Oblak in calcio d'angolo. All'85' tiro dalla distanza di Luis Alberto che finisce alto sopra la traversa. Nel recupero ci prova Cataldi, miracoloso l'intervento di Oblak. Allo scadere ci pensa Provedel a siglare l'1-1 finale. Il portiere biancoceleste è bravissimo a segnare di testa su un cross di Luis Alberto.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini (38' Lazzari); Kamada (62' Guendouzi), Vecino (76' Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson (62' Isaksen), Immobile, Zaccagni (76' Pedro). A disposizione: Sepe, Renzetti, Hysaj, Casale, Gila, Cataldi, Pedro, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri

ATLETICO MADRID (5-3-2) - Oblak; Molina, Savic, Witsel (75' Correa), Hermoso, Lino (79' Riquelme); Barrios (46' Gimenez), Saul, Marcos Llorente; Griezmann, Morata. A disposizione: Gomis, Grbic, Azplicueta, Galan, Kostis, Mini, El Jebari, Calatrava. Allenatore: Diego Simeone

Marcatori: Barrios (AM) 30', Provedel (L) 95'

Ammoniti: Griezmann (AM), Lino (AM), Immobile (L), Patric (L), Correa (AM)

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)