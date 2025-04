Champions League, Barcellona-Inter in chiaro: ecco dove vederla

Ascolta ora 00:00 00:00

Saranno contenti i tifosi dell'Inter ma anche tutti gli appassionati di calcio: l'andata (e il ritorno) della semifinale di Champions League di mercoledì 30 aprile tra il Barcellona e i nerazzurri sarà trasmessa in chiaro oltre a essere visibile agli abbonati con Prime.

Dove sarà visibile l'incontro

Nel dettaglio, il primo round in casa dei blaugrana andrà in onda sul canale Nove alle ore 21 ma con i collegamenti che inizieranno bene prima, alle 19.30, per poter vivere il classico prepartita, il riscaldamento in campo delle due squadre e avere informazioni in tempo reale circa gli undici che Simone Inzaghi deciderà di fare scendere in campo. Il ritorno che avverà la settimana successiva a Milano (martedì 6 maggio), nello stadio San Siro sarà invece visibile su Tv8.

La delibera dell'AgCom

Ma a cosa si deve questa importante occasione per i telespettatori che potranno guardare l'atteso doppio confronto gratuitamente e in chiaro? Il merito è dell'AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) per una normativa che ormai oltre dieci anni fa (era il 2012) stabilì che gli avvenimenti sportivi più importanti in Italia dovessero essere visibili al grande pubblico. Da qui, Prime Video (che detiene i diritti) ha scelto i due canali in chiaro per l'andata e il ritorno. Lo stesso discoso vale per il dopo partita: la visione non si interromperà dopo i classici 90 minuti più recupero ma andranno in onda anche le interviste dopo partita e i commenti tv.

Chi arbitra l'incontro

Nelle scorse ore la Uefa ha comunicato chi sarà l'arbitro di Barcellona-Inter di mercoledì, la gara d'andata: sarà il francese Clement Turpinn assistito da Nicolas Danos e Benjamin Pages. Il quarto uomo sarà Francois Letexier. Al Var ci saranno Jerome Brisard e Willy Delajod.

Le ultime da casa Inter

Una buona notizia e una cattiva: iniziando da quella meno piacevole, il difensore Pavard sembra aver subìto una distorsione alla caviglia nella gara contro la Roma e sarà quasi certa la sua assenza mercoledì sera.

La buona notizia per Inzaghi e l'Inter è inveve il recupero di Marcus Thuram con l'attaccante che potrebbe partire dal primo minuto a fianco di Lautaro Martinez. Nel reparto difensivo potrebbe giocare titolare Bisseck assieme ad Acerbi e Bastoni. È ormai pienamente recuperato anche Dumfries che ieri ha giocato uno spezzone di partita contro la Roma.