Champions League, ecco i sorteggi delle squadre italiane

A Nyon (Svizzera) è avvenuto il sorteggio dei playoff di Champions League. Le squadre vincenti approderanno agli ottavi di finale, con le altre già qualificate. Veniamo subito ai sorteggi delle squadre italiane.

Borussia Dortmund-Atalanta

Galatasaray-Juventus

Bodo/Glimt-Inter

I commenti dei club italiani

"È una squadra a cui fare molta attenzione, nell'ultima partita contro l'Atletico Madrid è riuscita a vincere, dobbiamo stare molto attenti e prepararla al meglio". Lo ha detto il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ai microfoni di Sky Sport commentando il sorteggio del playoff di Champions League contro i norvegesi del Bodo Glimt. "È un'Inter che vuole essere protagonista anche in Champions, purtroppo ci manca quel punto col Liverpool e magari non saremo qui però accettiamo tutto - ha aggiunto - Adesso affronteremo questa squadra che non è da sottovalutare, ci prepareremo al meglio. Il campo sintetico? Può proporre delle insidie, dobbiamo essere molto concentrati, giocare su un sintetico non è mai semplice, ci prepareremo su questi dettagli".

Per l'Atalanta parla il dg Umberto Marino: "La passione è la sigla di Atalanta e Borussia Dortmund. È storico essere qui, basta vedere chi sono le prime otto classificate e le altre grandi uscite da quelle posizioni".

A commentare il sorteggio della Juventus è Giorgio Chiellini. "È una sfida affascinante. Sarà una partita difficile". Quando gli chiedono se ha pensato alla partita del 2013 risponde con il sorriso e una battuta: "Sinceramente ho pensato di più a Osimhen... Il Galatasaray comunque è una squadra piena di individualità forti.

A Istanbul andremo a metterli in difficoltà e proveremo a limitarli, davanti ma anche negli altri reparti. Bisogna rispettare il Galatasaray e essere consapevoli delle nostre qualità. Dovremo essere maturi per fare una partita importante in casa loro all'andata e poi confermarci da noi al ritorno".