Immaginare che un tifoso della Juventus possa vivere con trepidazione prima la vigilia e poi la sfida contro l’Omonia Nicosia significherebbe dire una falsità. Però il purgatorio della stagione bianconera passa anche di qui e stasera allo Stadium arriverà proprio la squadra cipriota, affrontata dalla Juventus quattro volte nella propria storia e sempre battuta: 15 gol fatti e due subiti, con anche la curiosità di averla ospitata il 30 settembre 1999 - ritorno del primo turno di Coppa Uefa - non a Torino ma a Palermo. Dopo il 5-2 ottenuto all’andata a Nicosia, la società bianconera aveva infatti deciso di spostare il match in Sicilia prevedendo poco pubblico al Delle Alpi: davanti a circa 30.000 spettatori, i bianconeri si erano poi imposti 5-0 (tripletta di Kovacevic, gol di Tacchinardi e Conte). Stasera si giocherà invece regolarmente allo Stadium: la Juve vanta al momento 10 punti in 4 partite ed è quasi certa del passaggio del turno, mentre l’Omonia (due vittorie e altrettante sconfitte) staziona a metà classifica. Sulla carta non dovrebbe esserci chissà quale equilibrio, al punto che la testa di alcuni bianconeri potrebbe essere già proiettata alla sfida di domenica a Como per una partita che, se vinta, potrebbe rilanciare la truppa di Spalletti nelle posizioni di alta classifica. “Non prenderemo nessuno sottogamba – è la promessa di Spalletti -. Mi aspetto grandi cose nelle prossime due gare”.

Avanti, allora. Stavolta con Ekhator centravanti, “per vedere se abbiamo in casa quelle caratteristiche che cerchiamo”. Ovvero un attaccante capace di “ripulire il pallone mettendolo a disposizione della squadra anche quando riceve in condizioni difficili. Woltemade? Non ne ho mai parlato male e, anzi, sta facendo benissimo: è però ovvio che non possa giocare sempre ed è per quello che contro il Venezia lì davanti ho messo Kolo Muani”. Per il mercato ci sarà tempo: nel frattempo, tocca arrangiarsi con quello che si ha a disposizione.